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Карпенко призвал не "изобретать велосипед" в системе образования

28.09.2017 18:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 сен – Sputnik. Изобретать велосипед при развитии белорусской системы образования не надо, заявил в четверг в ходе подведения итогов конкурса "Учитель года" глава Минобразования Игорь Карпенко.

Карпенко призвал не "изобретать велосипед" в системе образования
© Фото: личный архив А.Куприяновой
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Финал "Учителя года" прошел в четверг в Минске, лучшим педагогом страны признали жительницу Новополоцка, преподавателя белорусского языка и литературы Светлану Румянцеву.

После оглашения победителя конкурса министр образования рассказал журналистам о том, что к середине октября появится "дорожная карта" по развитию всей сферы – с учетом требований, озвученных на Республиканском педсовете, однако "революций" не будет.

"Если мы говорим об общеобразовательном тесте по итогам общей средней школы, то должны понимать, что мы хотим сделать и для чего это делаем. Потому что экзамен за общую среднюю школу по своей форме и содержанию должен соответствовать вступительным экзаменам в вуз и в средние специальные учебные заведения. Давайте не будем изобретать велосипед", – призвал Карпенко.

Министр призвал сохранить преемственность в системе образования, чтобы лучшее из советских школ сохранилось и сегодня.

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Теги: Минск
 
 
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Перемены в белорусской системе образования революционными не будут, заверил министр.

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