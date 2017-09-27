Сотрудники МЧС и МВД решили, что с 29 сентября в поисках 10-летнего Максима Мархалюка будут принимать участие подготовленные специалисты и координаторы ПСО «ЦентрСпас» (Гродно, Гродненская область), местные жители и добровольцы, сообщили в поисково-спасательном отряде «Ангел».



Фото: vk.com/angel_search

В отряде отметили, что для упрощения работы и повышения эффективности осмотра выделенной территории на пятницу, 29 сентября, комплектуются поисковые группы до 50−60 человек. В выходные дни под руководством МВД и МЧС будут работать координаторы и опытные поисковики ПСО «ЦентрСпас».

«Массовые выезды на данный момент не требуются до получения новых задач и новой информации от сотрудников МВД, МЧС и СК, координирующих поисковую операцию», — сказано в сообщении.

Напомним, мальчик пропал в Беловежской пуще вечером 16 сентября. Около 20.00 он уехал на велосипеде в сторону леса возле деревни Новый Двор и пропал. Позже велосипед ребенка милиционеры обнаружили в лесу. Искать ребенка за последние дни вызвались сотни волонтеров. Пока поиски не дали результатов.

Всех, кто может знать о местонахождении мальчика, просят сообщить по телефонам: 8 033 688-62-50, 8 029 572-30-12, 8 015 133-32-82 либо позвонить в ближайшее отделение милиции по тел. 102.