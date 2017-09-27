|
"Ангел" о поисках мальчика в Беловежской пуще: "Массовые выезды на данный момент не требуются"
28.09.2017 19:41 — Новости Общества | Tut.by
Сотрудники МЧС и МВД решили, что с 29 сентября в поисках 10-летнего Максима Мархалюка будут принимать участие подготовленные специалисты и координаторы ПСО «ЦентрСпас» (Гродно, Гродненская область), местные жители и добровольцы,
В отряде отметили, что для упрощения работы и повышения эффективности осмотра выделенной территории на пятницу, 29 сентября, комплектуются поисковые группы до 50−60 человек. В выходные дни под руководством МВД и МЧС будут работать координаторы и опытные поисковики ПСО «ЦентрСпас».
«Массовые выезды на данный момент не требуются до получения новых задач и новой информации от сотрудников МВД, МЧС и СК, координирующих поисковую операцию», — сказано в сообщении.
Напомним, мальчик
Всех, кто может знать о местонахождении мальчика, просят сообщить по телефонам: 8 033 688-62-50, 8 029 572-30-12, 8 015 133-32-82 либо позвонить в ближайшее отделение милиции по тел. 102.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники МЧС и МВД решили, что с 29 сентября в поисках 10-летнего Максима Мархалюка будут принимать участие подготовленные специалисты и координаторы ПСО...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии