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Католические епископы, православный митрополит, раввин и муфтий в минской ратуше

28.09.2017 20:10 — Новости Общества | Tut.by  
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В Минске проходит пленарная ассамблея Совета Конференции Епископов Европы. В столичной ратуше католические иерархи собрались на пленарное заседание, на котором также присутствовали глава православной церкви в Беларуси митрополит Павел, главный муфтий Беларуси Абу-Бекир Шабанович и раввин общины прогрессивного иудаизма Григорий Абрамович. О том, как это было, — в фоторепортаже TUT.BY.



В Беларуси еще никогда не собиралось так много католических кардиналов и архиепископов. Впервые в Минск прибыли около 50 высших католических иерархов Европы.

— Гэта вялікі гонар для каталіцкага Касцела ў Беларусі, які адраджаецца ўжо 25 год, — сказал глава католической церкви в Беларуси митрополит Тадеуш Кондрусевич.


Тадеуш Кондусевич

По его словам, не последнюю роль в том, что форум в этом году проходит в Беларуси, сыграло то, что в стране сохраняются хорошие отношения между разными конфессиями.


Справа — глава католической церкви в Беларуси митрополит Тадеуш Кондрусевич, в центре — глава православной церкви митрополит Павел

Слева раввин общины прогрессивного иудаизма Григорий Абрамович, в центре — главный муфтий Беларуси Абу-Бекир Шабанович


В президиуме во время пленарного заседания сидели Габор Пинтер, апостольский нунций в Беларуси, православный митрополит Павел, католический митрополит Тадеуш Кондрусевич, кардинал Анжело Баньяско, вице-премьер Василий Жарко, мэр Минска Андрей Шорец.


В первом ряду — главный муфтий Беларуси Абу-Бекир Шабанович и раввин общины прогрессивного иудаизма Григорий Абрамович.

Началось пленарное заседания с молитвы, во время которой встали все присутствующие, несмотря на принадлежность к конфессии.


Справа — мэр Минска Андрей Шорец, за ним — вице-премьер Василий Жарко.


Две главные темы, которые в этом году обсуждают европейские епископы, — молодежь и Европа.

— Трэба сення разам задаць пытанне: Еўропа, куды ты iдзеш? — задал вопрос Тадеуш Кондрусевич.





Пленарное заседание совета, которое проводится ежегодно, является одним из главных событий года в Католической церкви Европы. В 2016 году местом следующего заседания был выбран Минск.


Кардинал Анжело Баньяско



В Совет епископских конференций Европы входят 39 епископов из Европы, в том числе митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич. Офис Совета находится в Брюсселе. Цель Совета — совместная работа католических епископов по вопросам веры, проблемам секуляризации и глобализации, развитие миссионерского и социального служения.


Сегодня, встречаясь с участниками пленарного заседания президент Беларуси предложил организовать в Минске встречу глав Римско-католической и Русской православной церквей.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске проходит пленарная ассамблея Совета Конференции Епископов Европы. В минской ратуше католические иерархи собрались на пленарное заседание, на котором...

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