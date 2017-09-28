Максима Мархалюка почти две недели ищет вся страна

Поиски пропавшего 16 сентября десятилетнего Максима Мархалюка длятся уже 12-й день. Привлечены к мероприятиям военные, спасатели, милиция, местные жители и волонтеры со всей страны, а за поисками ребенка следит, без преувеличения, вся страна.

Sputnik собрал основные факты о поисках Мархалюка, а также версии его исчезновения.



© Sputnik/ Инна Гришук Ищут даже ночью: почему шансы найти мальчика в пуще живым уменьшаются

Пропажа Максима Мархалюка

Как рассказывали родные мальчика, он вышел из дома в деревне Новый Двор в субботу около 20:00 — будто бы собирать грибы. Спустя два часа ребенок не вернулся домой, а родители обратились в милицию.

В тот же вечер к поискам мальчика подключились правоохранительные органы и волонтеры. Появлялись противоречивые сообщения: о будто бы найденном лукошке с грибами, о велосипеде и якобы месте в пуще, где он спал. Однако позже выяснилось, что предметы эти с Максимом не связаны.

Масштабные поиски

Через день после появления информации о пропаже мальчика в Новый Двор начали приезжать спасатели-поисковики отрядов "Ангел" и "ЦентрСпас", а также другие неравнодушные. Кроме правоохранителей и сотрудников МЧС, подключились к поискам и сотрудники Красного Креста, и даже учителя местной школы.



© Фото: ВКонтакте / Максим Мархалюк Десятилетнего Максима Мархалюка ищут милиция, МЧС, волонтеры и местные жители

В самые массовые дни поисков Беловежскую пущу прочесывали тысячи человек, которые съезжались в Новый Двор со всей страны. Ориентировки с фотографиями мальчика и его данными расклеены не только в ближайших деревнях, но даже в Минске. Многие распространяют их через социальные сети. Вся страна сейчас знает, как выглядит этот мальчик из Беловежской пущи.

Неравнодушные белорусы, если и не могут сами приезжать на поиски, активно помогают волонтерам: присылают продукты и теплую одежду в полевой лагерь, переводят деньги на общие номера телефонов.

Разные версии

Изначально все рассматривали лишь версию того, что Максим заблудился в лесу. Однако спустя неделю после поисков стало известно, что правоохранительные органы рассматривают в том числе и криминальную версию произошедшего.

По одной из версий, мальчик мог не потеряться, а испугаться чего-то и специально убежать. О подобном говорят и волонтеры, и местные жители. Иногда появляется информация о будто бы найденной хижине, в которой мог спать мальчик, или других локациях, однако официально ее никто не подтверждает.

Проводят проверку правоохранители и по всем другим возможным причинам его исчезновения.

Уголовное дело по факту пропажи мальчика Следственный комитет завел на десятый день после его исчезновения, как и следует делать по белорусскому законодательству. На данный момент, по словам СК, нет никаких признаков того, что ребенок стал жертвой преступления.

А где родители Максима?

С журналистами семья пропавшего мальчика общается неохотно — они сами участвовали в поисках, а местные жители сообщают о том, что матери ребенка несколько раз вызывали врачей.

Усугубило все и то, что несколько журналистов пытались буквально ворваться в дом семьи мальчика.



© Фото: СК Беларуси Дом Максима Мархалюка

По данным правоохранителей, вопросов семья Мархалюков никогда не вызывала: и отец, и мать работают, а старший брат уже закончил военное училище. Сам Максим также не вызывал претензий в школе — прилежно учился и хорошо себя вел.

Почему Максима до сих пор не нашли?

Увы, даже если в поисках задействованы сотни человек, найти пропавшего удается не всегда. По данным МЧС, иногда бывают такие случаи, когда кто-то заблудился в лесу и найти его невозможно.

Поиски Максима осложняет площадь Беловежской пущи и большое пространство, на котором он мог бы находиться. Территория пущи местами заболочена, в некоторые болота уже спускались профессиональные водолазы.



© Фото: ПСО "Ангел" Поисками Максима Мархалюка в пятницу начнет заниматься ЦентрСпас

Для поисков мальчика были использованы дроны, тепловизоры и вертолеты. Искать его обещают до тех пор, пока не найдут — и правоохранители, и спасатели, и волонтеры.

Есть ли шансы найти мальчика?

Специалисты уверены: шансы, пусть и уменьшаются с каждым днем, но остаются. По-прежнему для поисков привлекается личный состав МВД, МЧС и военные.

Волонтеров приезжает все меньше: так, 27 сентября зарегистрировались на поисковые операции всего около полусотни человек, хотя еще за несколько дней до этого в Новый Двор приезжала тысяча неравнодушных.

В четверг вечером ПСО "Ангел разместил информацию, что массовых сборов больше не требуется. Теперь поиском мальчика будут заниматься не волонтеры, а подготовленные специалисты из ПСО "ЦентроСпас" и местные жители.

Все новости о поисках Максима Мархалюка — в специальном сюжете Sputnik >>