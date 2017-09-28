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Как у Хефнера: 5 пунктов успеха прославленного издателя

28.09.2017 22:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Человек, который заставил говорить о себе весь мир. Относиться к Хью Хефнеру можно как угодно, но оставаться равнодушным к его личности просто невозможно. Безусловно, Хью стал легендой, будучи владельцем журнала Playboy, однако нет сомнений, что человек такого ума и находчивости мог добиться успехов в любой сфере.

И сегодня женщины мечтают попасть на обложку его журнала, а любая, удостоившаяся стать лицом и грудью очередного номера, с гордостью несет звание девушки Playboy. На страницах его издания появлялись интервью с Фиделем Кастро, Джоном Ленноном, Ясиром Арафатом, публиковались тексты Флеминга, Набокова, Кинга. 

Хефнер дарил красоту всем, потому снискал славу и у мужской половины населения, и у женской.

Sputnik выделил пять качеств Хью, которые нужны для успеха. 

 
 
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Через руки гениального создателя Playboy в буквальном смысле прошли сотни тысяч красоток.

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