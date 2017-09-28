ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Авиаистория Беларуси и Украины: с самолетом DA-42 – не первое ЧП

28.09.2017 21:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 28 сен – Sputnik. Инцидент в воздухе с самолетом DA-42, который, двигаясь с украинской территории, нарушил государственную границу Беларуси, – не первый в "высотных" белорусско-украинских отношениях.

Авиаистория Беларуси и Украины: с самолетом DA-42 – не первое ЧП
© Фото: Facebook / Caernarfon Airport
Парапланы и самолеты: случайные "залеты" в Беларусь

Для Беларуси украинское направление представляет большой интерес прежде всего за счет транзитных пассажиров. Так или иначе, ежедневно из Минска в Киев отправляется пять рейсов. 

Но несмотря на активное взаимодействие, инцидент с "залетом" на белорусскую территорию – не первая претензия соседей друг к другу.

Необоснованные обвинения

В четверг 28 сентября стало известно, что посла Украины в Беларуси Игоря Кизима пригласили в белорусский МИД, чтобы вручить ему ноту в связи с нарушением воздушного пространства со стороны Украины самолетом DA-42

В сообщении белорусского внешнеполитического ведомства говорилось и о результатах разбирательства Госавиаслужбы Украины по фактам возможного нарушения воздушного пространства Украины белорусскими авиакомпаниями. Обвинения в белорусский адрес озвучивались ранее. 

"В ходе встречи было отмечено, что белорусская сторона удовлетворена итогами проведенного Госавиаслужбой Украины разбирательства, показавшего полную безосновательность ранее озвученных обвинений в адрес белорусских авиакомпаний, якобы нарушивших воздушное пространство Украины", – подчеркнули в МИД.

Однако как минимум однажды серьезный авиаинцидент имел место. К его урегулированию подключились даже президенты.

Развернули Boeing

В октябре 2016 года Служба безопасности Украины развернула Самолет Boeing 737-800 (бортовой номер EW-456PA) авиакомпании "Белавиа", выполнявший рейс по маршруту Киев – Минск, и заставила его вернуться в аэропорт Жуляны. На борту находились 136 пассажиров.

Во время переговоров белорусских пилотов предупредили, что в случае невыполнения команды в воздух будет поднята боевая авиация. 

Белорусский самолет развернули из-за одного из пассажиров – армянского блогера Армена Мартиросяна. Белорусский борт тогда дозаправили и отпустили. После повторного досмотра отпустили и Мартиросяна.

Авиаистория Беларуси и Украины: с самолетом DA-42 – не первое ЧП
© Sputnik/ Сергей Пушкин
Киев угрожал самолету "Белавиа" истребителями из-за армянина

МИД Беларуси тогда также вызвал украинского посла и заявил ему протест в связи с действиями компетентных органов Украины по принудительному возврату белорусского воздушного судна авиакомпании "Белавиа". Белорусская сторона ждала официальных извинений и возмещения финансовых затрат и издержек.

За инцидент извинился лично президент Украины Петр Порошенко. В телефонном разговоре с Александром Лукашенко он принес извинения и заявил, что виновные наказаны.

В развитии нынешней ситуации украинская сторона настаивает, что нарушения воздушного пространства Беларуси не было.

Патрульный самолет Госпогранслужбы Украины DA-42 осуществлял плановый полет над участками, которые находятся в ведении Черниговского и Житомирского погранотрядов, и не нарушал воздушное пространство Беларуси, заявил в четверг пресс-секретарь пограничного ведомства Украины Олег Слободян.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский МИД уже как минимум однажды вызывал украинского дипломата, чтобы вручить ноту протеста за разворот в воздухе летевшего в Минск пассажирского Boeing...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Католические епископы, православный митрополит, раввин и муфтий в минской ратуше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика