Авиаистория Беларуси и Украины: с самолетом DA-42 – не первое ЧП

МИНСК, 28 сен – Sputnik. Инцидент в воздухе с самолетом DA-42, который, двигаясь с украинской территории, нарушил государственную границу Беларуси, – не первый в "высотных" белорусско-украинских отношениях.

Для Беларуси украинское направление представляет большой интерес прежде всего за счет транзитных пассажиров. Так или иначе, ежедневно из Минска в Киев отправляется пять рейсов.

Но несмотря на активное взаимодействие, инцидент с "залетом" на белорусскую территорию – не первая претензия соседей друг к другу.

Необоснованные обвинения

В четверг 28 сентября стало известно, что посла Украины в Беларуси Игоря Кизима пригласили в белорусский МИД, чтобы вручить ему ноту в связи с нарушением воздушного пространства со стороны Украины самолетом DA-42 .

В сообщении белорусского внешнеполитического ведомства говорилось и о результатах разбирательства Госавиаслужбы Украины по фактам возможного нарушения воздушного пространства Украины белорусскими авиакомпаниями. Обвинения в белорусский адрес озвучивались ранее.

"В ходе встречи было отмечено, что белорусская сторона удовлетворена итогами проведенного Госавиаслужбой Украины разбирательства, показавшего полную безосновательность ранее озвученных обвинений в адрес белорусских авиакомпаний, якобы нарушивших воздушное пространство Украины", – подчеркнули в МИД.

Однако как минимум однажды серьезный авиаинцидент имел место. К его урегулированию подключились даже президенты.

Развернули Boeing

В октябре 2016 года Служба безопасности Украины развернула Самолет Boeing 737-800 (бортовой номер EW-456PA) авиакомпании "Белавиа", выполнявший рейс по маршруту Киев – Минск, и заставила его вернуться в аэропорт Жуляны. На борту находились 136 пассажиров.

Во время переговоров белорусских пилотов предупредили, что в случае невыполнения команды в воздух будет поднята боевая авиация.

Белорусский самолет развернули из-за одного из пассажиров – армянского блогера Армена Мартиросяна. Белорусский борт тогда дозаправили и отпустили. После повторного досмотра отпустили и Мартиросяна.

МИД Беларуси тогда также вызвал украинского посла и заявил ему протест в связи с действиями компетентных органов Украины по принудительному возврату белорусского воздушного судна авиакомпании "Белавиа". Белорусская сторона ждала официальных извинений и возмещения финансовых затрат и издержек.

За инцидент извинился лично президент Украины Петр Порошенко. В телефонном разговоре с Александром Лукашенко он принес извинения и заявил, что виновные наказаны.

В развитии нынешней ситуации украинская сторона настаивает, что нарушения воздушного пространства Беларуси не было.

Патрульный самолет Госпогранслужбы Украины DA-42 осуществлял плановый полет над участками, которые находятся в ведении Черниговского и Житомирского погранотрядов, и не нарушал воздушное пространство Беларуси, заявил в четверг пресс-секретарь пограничного ведомства Украины Олег Слободян.