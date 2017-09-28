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Фотоэлектростанция открылась в Вилейском районе

29.09.2017 00:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Солнечная электростанция мощностью 600 кВт появилась 28 сентября в детском реабилитационно-оздоровительном центре «Надежда» в Вилейском районе.

Новый объект стал еще одним шагом центра к полному переходу на использование электроэнергии из возобновляемых источников. Деньги на строительство станции помогла собрать в Германии благотворительная акция «Солнечная солидарность с детьми Чернобыля», объявленная в 2014 году. Немецкое общественное объединение Leben nach Tschernobyl за счет пожертвований купило все необходимое оборудование и в июле доставило в Беларусь солнечные модули, каркасы для их установки, инверторы, систему контроля, систему защиты от перенапряжения и другое. Совместными усилиями участников и партнеров центра при активной поддержке государства возвести объект удалось к сентябрю.

В церемонии открытия фотоэлектростанции участвовали не только работники детского центра, но и представители немецкой стороны, руководства РУП «Минскэнерго».

В год новая фотоэлектростанция должна производить более 614 000 кВт/ч. Лишнюю энергию центр планирует продавать, а вырученные деньги тратить на свое развитие и содержание.

«Это позволит повысить качество санаторно-курортного лечения и оздоровления детей, в том числе пострадавших в результате катастрофы на ЧАЭС» — отметили представители «Надежды».

В 2004 году здесь началась выработка тепловой энергии с помощью возобновляемых источников. С 2016-го детский реабилитационно-оздоровительный центр обеспечивает себя тепловой энергией за счет солнца и местных видов топлива (дров и щепы).

 
 
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Солнечная электростанция мощностью 600 кВт появилась 28 сентября в детском реабилитационно-оздоровительном центре "Надежда" в Вилейском районе.

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