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МИД просит белорусов соблюдать повышенные меры осторожности на Бали
29.09.2017 06:50 — Новости Общества | Tut.by
Посольство Беларуси в Индонезии рекомендует белорусским гражданам, находящимся на Бали, а также планирующих посетить Индонезию, соблюдать повышенные меры осторожности, по возможности, не выезжать в центральные и северо-восточные регионы острова Бали. Об этом говорится в
Такие рекомендации даны в связи со сложившейся обстановкой на острове. Из-за активности вулкана Агунг на острове Бали уже эвакуированы 75 тысяч человек в оадиусе 12 километров от кратера вулкана, который представляет собой зону особой опасности.
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Из-за активности вулкана Агунг на острове Бали уже эвакуированы 75 тысяч человек в оадиусе 12 километров от кратера вулкана, который представляет собой зону особой...
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