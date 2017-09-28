МИД просит белорусов соблюдать повышенные меры осторожности на Бали

Посольство Беларуси в Индонезии рекомендует белорусским гражданам, находящимся на Бали, а также планирующих посетить Индонезию, соблюдать повышенные меры осторожности, по возможности, не выезжать в центральные и северо-восточные регионы острова Бали. Об этом говорится в сообщении посольства.



Вулкан Агунг на острове Бали. Фото: Reuters

Такие рекомендации даны в связи со сложившейся обстановкой на острове. Из-за активности вулкана Агунг на острове Бали уже эвакуированы 75 тысяч человек в оадиусе 12 километров от кратера вулкана, который представляет собой зону особой опасности.



По оценкам индонезийских властей, в случае извержения, вулканический пепел, осколки твердых пород, а также ядовитые газы могут распространиться на расстояние свыше 30 километров от кратера вулкана. В случае приостановления деятельности аэропортов на острове Бали и оострове Ломбок определены 10 запасных аэропортов.



В посольстве также напомнили временно или постоянно проижвающим на Бали белорусам о консульском учете, а всем гражданам Беларуси о том, что в случае экстренной необходимости надо обращаться дипмиссию Беларуси в Джакарте:



– телефон: (+62 21) 525 1388, 525 6256; – мобильный телефон консульского сотрудника Посольства: (+62) 8 77 777 04249 – адрес электронной почты: indonesia@mfa.gov.by , id.consul@mfa.gov.by .