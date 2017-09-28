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"Дажынкі" без дождя. Погода в Витебске и Дубровно на выходные
29.09.2017 06:59 — Новости Общества | Tut.by
В эти выходные погоду в стране будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в сырой и холодной воздушной массе северных широт. Начало октября обещает обойтись без сильных осадков. Такой прогноз
В субботу, 30 сентября, когда в Дубровно пройдут
В воскресенье, 1 октября, в областном центре облачно, температура воздуха в течение суток +7…+11°С. К вечеру может пойти дождь. Но утро понедельника, по предварительному прогнозу, будет ясным.
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В эти выходные погоду в стране будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в сырой и холодной воздушной массе северных широт.
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