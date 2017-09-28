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"Дажынкі" без дождя. Погода в Витебске и Дубровно на выходные

29.09.2017 06:59 — Новости Общества | Tut.by  
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В эти выходные погоду в стране будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в сырой и холодной воздушной массе северных широт. Начало октября обещает обойтись без сильных осадков. Такой прогноз дает нам Гидрометеоцентр.


Фото: Игорь Матвеев

В субботу, 30 сентября, когда в Дубровно пройдут региональные «Дажынкі», утром и днем будет без осадков, сплошная облачность. Ночью температура воздуха +6…+9°С, днем +9…+11°С. В Витебске в последний сентябрьский день будет такая же погода.

В воскресенье, 1 октября, в областном центре облачно, температура воздуха в течение суток +7…+11°С. К вечеру может пойти дождь. Но утро понедельника, по предварительному прогнозу, будет ясным.

Погоду в других городах области смотрите на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Витебск
 
 
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В эти выходные погоду в стране будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в сырой и холодной воздушной массе северных широт.

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