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Делегации из пяти стран примут участие в праздновании 920-летия Пинска

29.09.2017 06:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Делегации из пяти стран 30 сентября станут участниками мероприятий, посвященных 920-летию Пинска, сообщили в местном горисполкоме.


На праздник прибудут представители городов-побратимов. Так, в Пинске ждут гостей из российской Истры, немецкой Альтены, польских Ченстохова и Лобеза, китайского Сян Яна, украинских Ковеля и Каховки. Иностранные партнеры примут участие в торжественных мероприятиях, для них организуют обзорную экскурсию, также они смогут посетить промышленные предприятия. Например, представители китайской делегации выказали заинтересованность познакомиться с работой ОАО «Кузлитмаш» и ОАО «Промышленно-торговое объединение «Полесье».

В честь 920-летия Пинска в День города заложат памятную аллею. Она появится в новом сквере на пересечении улиц Пушкина и Кирова. Доминанта рекреационной зоны — бывший костел Карла Баромея (XVIII век), в котором сейчас располагается концертный зал. Еще одним местом притяжения горожан и туристов станет скульптура пинчука. Арт-объект установят в историческом центре, в начале улицы Ленина.

Отмечать День города пинчане будут 30 сентября и 1 октября. Стартуют торжества 30 сентября с праздничного шествия. Затем на площади Ленина состоится церемония награждения почетных граждан Пинска, чествования передовиков производства и трудовых династий. Непременно привлекут внимание публики шоу-пробег «Невеста на велосипеде» и парад теплоходов, катеров, ялов и каноэ по реке Пина. Завершат этот насыщенный день файер-шоу и красочный фейерверк. Не менее запоминающиеся мероприятия запланированы на 1 октября. В частности, в городе впервые проведут забег бородачей и косплей-парад.

Первое упоминание о Пинске встречается в 1097 году.

 
Теги: знакомства
 
 
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В городе впервые проведут забег бородачей и косплей-парад.

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