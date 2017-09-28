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Сентябрь на Брестчине был дождливым, а уже в выходные ожидаются первые заморозки

29.09.2017 06:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Рекордсменом по дождям в Брестской области оказалось Высокое. В некоторые дни выпадало до 160% декадной нормы осадков, пишет «Брестская газета».


3 сентября в Пружанах выпало 15 мм осадков — 75% декадной нормы. 4 сентября в Бресте выпало 32 мм осадков (160% декадной нормы), в Высоком — 28 мм (160%), в Пружанах и Дрогичине — 15 — 17 мм (75 — 80%). Сильные дожди в Высоком были 12 и 14 сентября: выпало 22 мм (около декадной нормы) и 16 мм (76%) соответственно. А 18 сентября 27 мм осадков (160% декадной нормы) выпало в Полесском (Лунинецкий район).

До конца месяца, по прогнозам синоптиков, сильных дождей не будет. В пятницу 29 сентября в Брестской области осадков не ожидается. Ночью и утром возможен слабый туман. Ночная температура будет колебаться на уровне +1…+6°С, местами ожидаются заморозки до -3°С. Днем будет +10…+15°С, сообщила «БГ» начальник отдела производственной работы и обеспечения потребителей информацией «Брестоблгидромет» Светлана Жогальская.

В выходные дни погода будет определяться прохождением малоактивных атмосферных фронтов. В субботу 30 сентября ночью без осадков, днем в отдельных районах возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха ночью — +2…+7 °С, на торфяниках Полесья местами будут заморозки до 0…-3 °С. Днем воздух прогреется до +10…+15 °С.

В воскресенье 1 октября преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах по юго-востоку возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха ночью составит +3…+8 °С, днем — до +10…+15 °С.

 
Теги: Брест
 
 
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До конца месяца, по прогнозам синоптиков, сильных дождей не будет.

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