ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Все объекты ЖКХ Гомельской области готовы к отопительному сезону

29.09.2017 07:07 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Большинство работ по подготовке к осенне-зимнему периоду завершено еще в августе. По состоянию на 1 сентября паспорта готовности получили 582 котельные (100%), а также все организации, транспортирующие тепловую энергию.

— На эту же дату были готовы к работе все состоящие на нашем балансе 275 центральных тепловых пунктов и 5988 инженерных систем отопления жилых домов. В запланированном объеме были проведены работы по восстановлению герметизации стыков стеновых панелей, заменено 98,7 км теплосетей, что составило 109,7% к заданию, — отметил генеральный директор ЖКХ Гомельской области Дмитрий Згурский.

Замена теплосетей является одним из самых важных факторов в решении проблем потерь тепла в процессе транспортировки, так как при замене коммуникаций в последние годы используются только изолированные трубы.

— Сейчас в регионе доля труб, предварительно изолированных в заводских условиях, составляет 53% от всей протяженности теплосетей, ежегодно она увеличивается на четыре процентных пункта. Это позволило существенно снизить потери тепла, которые составляют в настоящее время около 10%, что при нынешнем состоянии коммуникаций считается приемлемым показателем, — сказал Дмитрий Згурский.

Запас топочного мазута в организациях отрасли составляет 1,9 тыс. тонн, или 113,3% к заданию, запас дров — 102,3%, древесной щепы — 110,7%. Продолжаются работы по подготовке специализированной уборочной техники (пескоразбрасывателей, снегопогрузчиков и снегоочистителей) к эксплуатации в зимних условиях. Заготовлено 66,4 тыс. тонн противогололедной смеси, или 77,6% к плану.

Согласно решению, которое было принято на заседании облисполкома, основное внимание следует уделить обеспечению рациональных режимов теплоснабжения с учетом экономного использования топливно-энергетических ресурсов, а также неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности на объектах организаций, расположенных на территории области.

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большинство работ по подготовке к осенне-зимнему периоду завершено еще в августе.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Дажынкі" без дождя. Погода в Витебске и Дубровно на выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика