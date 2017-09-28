Все объекты ЖКХ Гомельской области готовы к отопительному сезону

Большинство работ по подготовке к осенне-зимнему периоду завершено еще в августе. По состоянию на 1 сентября паспорта готовности получили 582 котельные (100%), а также все организации, транспортирующие тепловую энергию.

— На эту же дату были готовы к работе все состоящие на нашем балансе 275 центральных тепловых пунктов и 5988 инженерных систем отопления жилых домов. В запланированном объеме были проведены работы по восстановлению герметизации стыков стеновых панелей, заменено 98,7 км теплосетей, что составило 109,7% к заданию, — отметил генеральный директор ЖКХ Гомельской области Дмитрий Згурский.

Замена теплосетей является одним из самых важных факторов в решении проблем потерь тепла в процессе транспортировки, так как при замене коммуникаций в последние годы используются только изолированные трубы.

— Сейчас в регионе доля труб, предварительно изолированных в заводских условиях, составляет 53% от всей протяженности теплосетей, ежегодно она увеличивается на четыре процентных пункта. Это позволило существенно снизить потери тепла, которые составляют в настоящее время около 10%, что при нынешнем состоянии коммуникаций считается приемлемым показателем, — сказал Дмитрий Згурский.

Запас топочного мазута в организациях отрасли составляет 1,9 тыс. тонн, или 113,3% к заданию, запас дров — 102,3%, древесной щепы — 110,7%. Продолжаются работы по подготовке специализированной уборочной техники (пескоразбрасывателей, снегопогрузчиков и снегоочистителей) к эксплуатации в зимних условиях. Заготовлено 66,4 тыс. тонн противогололедной смеси, или 77,6% к плану.

Согласно решению, которое было принято на заседании облисполкома, основное внимание следует уделить обеспечению рациональных режимов теплоснабжения с учетом экономного использования топливно-энергетических ресурсов, а также неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности на объектах организаций, расположенных на территории области.