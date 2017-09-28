Кадровые перестановки, Большой Футбол, непонятный биткоин и последние грибы - все за вчера

Доброе утро!

В среду солнце всходило в 7.04, вчера — в 7.06, сегодня — в 07.08: сейчас рассвет смещается примерно на две минуты каждый день. Солнце пробивается сквозь туман, кажется, что все пробуждается медленнее, чем обычно… Если вы проспали такую красоту под теплым одеялом, мы запечатлели ее для вас . Не благодарите.





ВАЖНОЕ

Максима Мархалюка в Беловежской пуще все еще ищут — вчера обследовали территорию , прилегающую к агрогородку Новый Двор. И было принято решение, что теперь этим будут заниматься только профессионалы — поисковики-добровольцы пока не требуются.

В четверг был день кадровых перестановок: президент назначил нового министра культуры — и он уже выступил с заявлением (а мы собрали 5 фактов о его предшественнике), нового министра информации (напоминаем, чем запомнилась предыдущая), нового ректора БГУ и трех руководителей вузов ( вот тут вспомнили достижения Абламейко на посту ректора «главного вуза страны»), а еще себе помощников по Минской и Витебской областям.

Первый вице-премьер Василий Матюшевский в кулуарах Белорусского инвестиционного форума анонсировал скорое принятие революционных указов. Речь идет о десяти фундаментальных документах, которые должны кардинально поменять всю бизнес-среду .

А в Минтруда и МНС рассказали, как вскоре изменится декрет по тунеядству . Говорят, другим будут и смысл документа, и его название. Заинтриговали прямо!

Похоже, нас скоро ждет подорожание топлива — пока же, говорят представители сетей АЗС, внутренние продажи совершенно убыточны.

БАТЭ вчера проиграл «Арсеналу» в матче Лиги Европы — но наши все же забили два гола ! Вот здесь много фото , как парни отчаянно сражались до последнего, а вот тут рассказываем об инциденте во время игры.





ПОПУЛЯРНОЕ

Вот здесь чудесная история мамы и сына — грибников со стажем. В этом году, когда начался сезон, каждый день они ездили в лес, а вечером считали, кто больше набрал. Родственники проверяли, чей метод сбора более эффективный. Мама нацелена на даль и скорость: высматривает большие, а потом, так как грибы растут семьями, кружит возле этого места и находит еще 4−5 штук. Сын, наоборот, никуда не торопится: ходит медленно, смотрит под ноги внимательно. Расказываем, кто победил .





А один австралиец отдал сердце и желудок другому продукту: он сел на радикальную диету и год питался только картошкой. И вот что из этого вышло .

Вот здесь — очень интересный рассказ о том, как наш парень уехал работать в Эмираты. Говорит, очень многие вещи раздражают, и жизнь там совсем не такая, как картинка «рая на земле»: «Ты в этой стране никто. Ты просто приехал сюда поработать, тебя „юзают“… У местных очень много привилегий. К примеру, покупаешь сим-карту и получаешь бесплатный интернет на год. Или можешь купить в рассрочку, под нулевой процент, машину, поэтому они все и ездят на хороших, новых авто. А мне как будто интернет не нужен или машина?»

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Хью Хефнер умер — да здравствует главный плэйбой всех времен! Чтобы не расстраиваться, собрали десятку фотографий Хефа с подружками из знаменитого особняка Playboy, который стал символом бесшабашного веселья и праздника жизни.





Продолжаем рассказывать о Большом путешествии по США. В этом фоторепортаже показываем , каким мы увидели город туманов, холмов и бомжей — Сан-Франциско. Напомним, все материалы Большого путешествия собраны на отдельной странице проекта .

Разбирались, что такое все же биткоин: новое золото или «мыльный пузырь»? Год назад один биткоин продавался за 600 долларов. За 12 месяцев курс криптовалюты вырос в 6 с половиной раз — сегодня один биткоин стоит 3950 долларов. В начале сентября курс даже «пробил» потолок в 5 тысяч долларов, однако потом обвалился почти на две тысячи долларов. Что будет с ним, стоит ли сейчас вкладывать?

Вот у нас отличный репортаж с учений НАТО , где участвует белорусский спасательный спецназ — там такая серьезная легенда! И собака у наших классная.





А еще мы сделали «пользуху» для выпускников автошкол: собрали в одном тексте все места столицы, где неопытного водителя подстерегают сложности и опасности — и вместе с маэстро Овчинниковым проехали по ним. Итак, «чайники», лучше сюда не суйтесь !

Все новости четверга, 28 сентября

Кстати. Мы нашли, куда в этот уикенд сунуться за кинопремьерами , а еще узнали, как правильно выбирать продукты на рынке : на что стоит обращать внимание при покупке сезонных овощей, какой виноград брать к вину и сыру и т.д. Хорошего окончания рабочей недели, друзья!

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