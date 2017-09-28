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Вуз в Могилеве, где учился президент, возглавил пропагандист белорусской истории Денис Дук
29.09.2017 09:03 — Новости Общества | Tut.by
Александр Лукашенко 28 сентября
Денису Владимировичу Дуку 40 лет, он родился в Новополоцке. Доктор исторических наук, профессор. Женат, имеет двух сыновей.
До назначения в Могилев работал проректором по учебной работе Полоцкого государственного университета (ПГУ). К слову, в 1999 году Дук окончил историко-филологический факультет этого вуза. После учебы остался работать в родном университете преподавателем.
Учился в аспирантуре Института истории Национальной академии наук Беларуси. В 27 лет защитил кандидатскую диссертацию «Матэрыяльная культура насельнiцтва Полацка XVI-XVIII стст.: па выніках археалагічнага вывучэння», а в возрасте 34 года — докторскую диссертацию на тему «Полацк IX-XVIII стст.: узнікненне, фарміраванне і развіццё».
Преподавательскую и научную деятельность Денис Дук сочетает с археологическими исследованиями. В частности, провел раскопки на древнем поселении в Освее Верхнедвинского района; городище возле деревни Глоты Россонского района, могильниках возле деревень Туржец и Городище Полоцкого района; исследовал погребальный склеп Повалишиных в деревне Янковичи Россонского района.
В результате археологических исследований Дука открыли и внесли в список историко-культурных ценностей Беларуси древние полоцкие посады — уникальные в европейском масштабе памятники археологии.
Денис Дук археологически доказал факт основания Полоцка славянами-кривичами задолго до летописной даты (862 год). Это создало научную основу для празднования юбилея государственности на белорусских землях к 1150-летию Полоцка.
Дук также известен как человек, который активно
«Безусловно, замечательный человек и ученый. Я его считаю своим учеником. Денис очень образованный и профессиональный. Честно говоря, мне немного жаль, что его переводят в Могилев, он нужен в Полоцке. Многое мог еще раскопать. Если в Могилеве Денис будет преподавать, то студентам повезет», — так
Напомним, в конце февраля Александр Лукашенко
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Дук известен как человек, который активно пропагандирует изучение и охрану историко-культурного наследия Беларуси в СМИ.
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