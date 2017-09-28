Вуз в Могилеве, где учился президент, возглавил пропагандист белорусской истории Денис Дук

Александр Лукашенко 28 сентября назначил нового ректора БГУ и трех руководителей вузов. Ректором одного из них — Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова, где на истфаке учился сам президент, — стал известный белорусский историк, археолог, педагог Денис Дук. TUT.BY собрал о нем несколько интересных фактов.



Денис Дук. Фото: газета «Народнае слова»

Денису Владимировичу Дуку 40 лет, он родился в Новополоцке. Доктор исторических наук, профессор. Женат, имеет двух сыновей.

До назначения в Могилев работал проректором по учебной работе Полоцкого государственного университета (ПГУ). К слову, в 1999 году Дук окончил историко-филологический факультет этого вуза. После учебы остался работать в родном университете преподавателем.

Учился в аспирантуре Института истории Национальной академии наук Беларуси. В 27 лет защитил кандидатскую диссертацию «Матэрыяльная культура насельнiцтва Полацка XVI-XVIII стст.: па выніках археалагічнага вывучэння», а в возрасте 34 года — докторскую диссертацию на тему «Полацк IX-XVIII стст.: узнікненне, фарміраванне і развіццё».

Автор более 100 научных и научно-методических публикаций, 2 учебных пособий и 3 монографий. Награжден медалью Франциска Скорины.



Фото: psu.by

Преподавательскую и научную деятельность Денис Дук сочетает с археологическими исследованиями. В частности, провел раскопки на древнем поселении в Освее Верхнедвинского района; городище возле деревни Глоты Россонского района, могильниках возле деревень Туржец и Городище Полоцкого района; исследовал погребальный склеп Повалишиных в деревне Янковичи Россонского района.

В результате археологических исследований Дука открыли и внесли в список историко-культурных ценностей Беларуси древние полоцкие посады — уникальные в европейском масштабе памятники археологии.

Денис Дук археологически доказал факт основания Полоцка славянами-кривичами задолго до летописной даты (862 год). Это создало научную основу для празднования юбилея государственности на белорусских землях к 1150-летию Полоцка.

Дук также известен как человек, который активно пропагандирует изучение и охрану историко-культурного наследия Беларуси в СМИ.

«Безусловно, замечательный человек и ученый. Я его считаю своим учеником. Денис очень образованный и профессиональный. Честно говоря, мне немного жаль, что его переводят в Могилев, он нужен в Полоцке. Многое мог еще раскопать. Если в Могилеве Денис будет преподавать, то студентам повезет», — так охарактеризовал Дука в интервью «Нашай ніве» один из самых авторитетных археологов современности Сергей Тарасов.

Напомним, в конце февраля Александр Лукашенко положительно отозвался о совместной работе Дениса Дука и заведующей Центра археологии и древней истории Беларуси Института истории НАН, доктора исторических наук, профессора Ольги Левко «Истоки белорусской государственности: Полоцкая и Витебская земли в IX-XVIII веках». Президент назвал такой подход к истории «здравым национализмом» и отметил, что в новые учебники по истории «надо прописать правду».