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Велосипедистам могут разрешить в жилых зонах ездить по дорогам
29.09.2017 09:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 сен — Sputnik. Госавтоинспекция поддерживает идею о том, чтобы разрешить велосипедистам ездить по дорогам в жилых зонах, заявил начальник УГАИ МВД полковник милиции Дмитрий Корзюк во время телефонной линии в газете
"В этом плане я поддерживаю эксперимент, который провели на Брестчине. Велосипедистов действительно становится все больше, и такой шаг разрешил бы спор любителей велосипедов и пешеходов, которые делят один тротуар", — сказал Корзюк.
© Sputnik / Виктор Толочко
При этом он подчеркнул, что в этом вопросе нужен "разумный подход", отметив, что ни к чему хорошему не приведет, если на трассу, где разрешена скорость 120 километров в час, разрешить выезжать велосипедистам.
Корзюк также подчеркнул важность создания инфраструктуры, которая была бы удобна для всех участников движения.
Вместе с тем начальник УГАИ сказал о том, что необходимо разработать требования к движению велосипедистов, прописать ответственность для них.
Касаясь ситуации на дорогах республики, Корзюк сказал, что ужесточение ответственности за пьяную езду и в отношении бесправников позволило сократить число ДТП.
"За последние 10 лет количество жертв ДТП уменьшилось в три раза. В 2005 году на дорогах погибло более 1,6 тысячи человек, в минувшем — менее 600", — сказал он.
Также он отметил, что число травмированных в ДТП сократилось.
По словам начальника УГАИ, такая ситуация на дорогах была в 60-е годы прошлого века, когда автомобилей было в разы меньше.
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Ужесточение мер к пьяным водителям и бесправникам, по информации ГАИ, привело к сокращению потерпевших в ДТП.
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