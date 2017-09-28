За два дня до референдума Каталония осталась без урн и бюллетеней

МИНСК, 29 сен — Sputnik. Гражданская гвардия накануне референдума продолжает изымать бюллетени и урны для голосования в Каталонии, сообщило в пятницу издание El Pais .

Последнее изъятие произошло накануне днем в Барселоне. По информации издания, к референдуму уже подготовлены две тысячи избирательных участков.

Власти Каталонии прежде утверждали, что, несмотря на противостояние Мадрида, по вопросу референдума не намерены идти на компромисс. В свою очередь власти страны напомнили, что референдум нарушает конституцию Испании и жестко отреагировал на подготовку к нему.

Так, на этой неделе около 140 сайтов, содержащих информацию о референдуме, были заблокированы по приказу Верховного суда. Полиция Каталонии в минувшее воскресенье перешла под прямое управление Мадрида. Накануне референдума прошли задержания 14 активистов.

В последний раз референдум о независимости в Испании прошел в 2015 году, однако юридической силы не имел и стал, скорее, опросом, на котором большинство жителей автономии высказались за самоопределение. Проведение нового референдума намечено на 1 октября.