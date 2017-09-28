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Прохладно, но без дождей. Погода в Могилеве в выходные

29.09.2017 10:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Последние дни сентября и первые октября в Могилеве будут прохладными. Дождей не прогнозируют, но погода будет преимущественно пасмурной. По предварительным данным, на следующей неделе немного потеплеет, однако будет ветрено.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 29 сентября, днем будет +12°С, переменная облачность.

В субботу днем также будет облачно с прояснениями, к вечеру небо затянет облаками. Максимальная температура воздуха составит около +10°С.

В воскресенье, 1 октября, весь день будет пасмурно. Столбик термометра днем остановится в районе отметки +9°С.

2 октября будет по-прежнему пасмурно. Максимальная температура воздуха составит +8°С.

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Теги: Могилев
 
 
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Первые дни октября будут пасмурными.

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