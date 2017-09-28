|
Прохладно, но без дождей. Погода в Могилеве в выходные
29.09.2017 10:01 — Новости Общества | Tut.by
Последние дни сентября и первые октября в Могилеве будут прохладными. Дождей не прогнозируют, но погода будет преимущественно пасмурной. По предварительным данным, на следующей неделе немного потеплеет, однако будет ветрено.
Сегодня, 29 сентября, днем будет +12°С, переменная облачность.
В субботу днем также будет облачно с прояснениями, к вечеру небо затянет облаками. Максимальная температура воздуха составит около +10°С.
В воскресенье, 1 октября, весь день будет пасмурно. Столбик термометра днем остановится в районе отметки +9°С.
2 октября будет по-прежнему пасмурно. Максимальная температура воздуха составит +8°С.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первые дни октября будут пасмурными.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии