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Инстаграм будет доволен, но позже. Погода в Гомеле в выходные

29.09.2017 09:58 — Новости Общества | Tut.by  
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То, что тепла в этом году уже не будет, очевидно даже самым заядлым оптимистам. Зато, утешают синоптики, солнечных дней впереди — достаточно. Правда, не в эти выходные.


Золотая осень обязательно придет, только позже. Пока же — пасмурно и хмуро. В субботу +10°, в воскресенье +11°. Ночью — туманы.

Погода в Гомеле и области

 
Теги: Гомель
 
 
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То, что тепла в этом году уже не будет, очевидно даже самым заядлым оптимистам. Зато солнечных дней впереди - достаточно. Но только не в эти выходные.

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