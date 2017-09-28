Инстаграм будет доволен, но позже. Погода в Гомеле в выходные

То, что тепла в этом году уже не будет, очевидно даже самым заядлым оптимистам. Зато, утешают синоптики, солнечных дней впереди — достаточно. Правда, не в эти выходные.





Золотая осень обязательно придет, только позже. Пока же — пасмурно и хмуро. В субботу +10°, в воскресенье +11°. Ночью — туманы.

Погода в Гомеле и области