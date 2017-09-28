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Инстаграм будет доволен, но позже. Погода в Гомеле в выходные
29.09.2017 09:58 — Новости Общества | Tut.by
То, что тепла в этом году уже не будет, очевидно даже самым заядлым оптимистам. Зато, утешают синоптики, солнечных дней впереди — достаточно. Правда, не в эти выходные.
Золотая осень обязательно придет, только позже. Пока же — пасмурно и хмуро. В субботу +10°, в воскресенье +11°. Ночью — туманы.
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То, что тепла в этом году уже не будет, очевидно даже самым заядлым оптимистам. Зато солнечных дней впереди - достаточно. Но только не в эти выходные.
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