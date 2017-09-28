Трудовые пенсии будут увеличены до конца года

МИНСК, 29 сен — Sputnik. Перерасчет трудовых пенсий в Беларуси будет произведен до конца текущего года, сообщили Sputnik в министерстве труда и социальной защиты населения.



© Sputnik / Мария Амелина Стаж работы для назначения пенсий будут считать по-новому

Минимальные трудовые и социальные пенсии, надбавки, повышения и доплаты к пенсиям повышались в этом году трижды: в феврале, мае и августе. Повышение производилось в связи с изменением бюджета прожиточного минимума. Перерасчет трудовых пенсий осуществляется на основании указа президента.

"Проведение перерасчета трудовых пенсий в связи с ростом средней заработной платы работников в республике планируется до конца 2017 года в пределах средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения, — сообщили в Минтруда.

Там добавили, что сейчас министерство проводит расчеты для повышения трудовых пенсий.

В министерстве также отметили, что в сентябре средний размер пенсии по возрасту составил немногим более 308 рублей. При этом граждане, которые по разным причинам имеют невысокий уровень доходов, могут рассчитывать на выплату адресных пособий по системе государственной адресной социальной помощи.

В Минтруда также обратили внимание, что население Беларуси продолжает стареть. По прогнозам, к 2035 году доля пенсионеров в стране составит 27,7%.

На начало 2017 года в республике проживало 2 403 тысяч человек старше трудоспособного возраста, доля этой возрастной категории составляет 25,3% в общей численности населения страны — на 1,9% больше, чем на начало 2016 года. Получателями пенсий в стране является более 2,5 миллиона человек.