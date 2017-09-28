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В Жодино открылась больница сестринского ухода

29.09.2017 10:23 — Новости Общества | Tut.by  
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С наступлением осенне-зимнего периода особое внимание — пожилым и одиноким людям. В это время возрастает спрос на стационарный сестринский уход в общежитиях и больницах. В Минской области таких медучреждений около 20. Последнее открылось в Жодино.

Большинство пациентов больницы сестринского ухода остаются здесь на длительное время. Попадают сюда по разным причинам, за которыми всегда печальные жизненные истории. Поэтому медицинский персонал стремится создать для своих постояльцев не только комфортные для проживания, но и для психологического состояния условия.

Кроме медицинской помощи и ежедневного ухода здесь готовят своих пациентов и к переходу в другие учреждения. Туда, где они смогут достойно провести свою старость. Помогают одиноким, пожилым людям сегодня и волонтеры. В Жодинском территориальном центре социального обслуживания несколько лет существует проект «Пожилые пожилым».

Для тех же, кому возраст и состояние здоровья не препятствуют вести активную жизнь, центр предложит ряд творческих кружков и мастерских. Где можно в хорошей компании выпить чашечку чая, спеть для души или освоить такой особый вид декоративного искусства, как декупаж.

 
 
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Попадают сюда по разным причинам, за которыми всегда печальные жизненные истории.

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