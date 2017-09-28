ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент снова поедет в поля: в центре внимания будут осенние работы

29.09.2017 10:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 29 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит в пятницу рабочую поездку в Клецкий район Минской области, где ознакомится с ходом осенних полевых работ, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Президент снова поедет в поля: в центре внимания будут осенние работы
© Sputnik/ Сергей Лескеть
В Беларуси выкопали половину картошки нового урожая

Планируется, что глава государства посетит ОАО "Кухчицы". Здесь Лукашенко послушает доклад о социально-экономическом развитии Клецкого района и данного сельхозпредприятия, итогах уборки зерновых и ходе осенних полевых работ.

Как ожидается, глава государства будет знакомиться с организацией сева озимой тритикале, уборки сахарной свеклы, кукурузы и сорго на силос.

Кроме того, главе государства будет доложено о том, как выполняются его поручения по обеспечению хранения картофеля и плодоовощной продукции.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 121
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства поинтересуется, как идет сев озимых культур, уборка сахарной свеклы и сорго, а также узнает, как выполняются его поручения по картофелю.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Жодино открылась больница сестринского ухода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика