Президент снова поедет в поля: в центре внимания будут осенние работы

МИНСК, 29 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит в пятницу рабочую поездку в Клецкий район Минской области, где ознакомится с ходом осенних полевых работ, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.



© Sputnik/ Сергей Лескеть В Беларуси выкопали половину картошки нового урожая

Планируется, что глава государства посетит ОАО "Кухчицы". Здесь Лукашенко послушает доклад о социально-экономическом развитии Клецкого района и данного сельхозпредприятия, итогах уборки зерновых и ходе осенних полевых работ.

Как ожидается, глава государства будет знакомиться с организацией сева озимой тритикале, уборки сахарной свеклы, кукурузы и сорго на силос.

Кроме того, главе государства будет доложено о том, как выполняются его поручения по обеспечению хранения картофеля и плодоовощной продукции.