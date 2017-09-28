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Президент снова поедет в поля: в центре внимания будут осенние работы
29.09.2017 10:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит в пятницу рабочую поездку в Клецкий район Минской области, где ознакомится с ходом осенних полевых работ, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.
© Sputnik/ Сергей Лескеть
Планируется, что глава государства посетит ОАО "Кухчицы". Здесь Лукашенко послушает доклад о социально-экономическом развитии Клецкого района и данного сельхозпредприятия, итогах уборки зерновых и ходе осенних полевых работ.
Как ожидается, глава государства будет знакомиться с организацией сева озимой тритикале, уборки сахарной свеклы, кукурузы и сорго на силос.
Кроме того, главе государства будет доложено о том, как выполняются его поручения по обеспечению хранения картофеля и плодоовощной продукции.
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Глава государства поинтересуется, как идет сев озимых культур, уборка сахарной свеклы и сорго, а также узнает, как выполняются его поручения по картофелю.
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