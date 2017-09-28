Афиша на выходные: куда пойти 30 сентября - 1 октября в Минске

Мы оглянуться не успели — а уже приходит октябрь. Конечно, есть и хорошие новости: до весны осталось каких-то пять месяцев, а там не за горами — и новое лето. Но будем жить сегодняшним днем, поэтому выходные 30 сентября и 1 октября тоже проведем с толком. Специально для этого — традиционная афиша самых интересных событий выходных от Sputnik.

Манхэттенский фестиваль короткометражного кино

Традиционно осенью в Минске показывают лучшие мировые короткометражные фильмы. Начались показы очередного Манхэттенского кинофестиваля 28 сентября, а продлятся они вплоть до 8 октября. Каждый день можно будет посмотреть самые занимательные фильмы длительностью до 15 минут.



© Pixabay Синоптики пообещали холодные выходные

Все показы в выходные пройдут во Дворце республики, сеансы в субботу начинаются в 18:20 и 21:20, в воскресенье — только в 18:20. Билеты стоят от семи рублей.

Open шкаф: всемирный день вегетарианства

В выходные на площадке галереи современного искусства "Ў" вновь пройдет барахолка и маркет "Open шкаф". Главной темой на этот раз сделали всемирный день вегетарианства. Как будет выражена "безмясная" концепция маркета — пока не ясно, но в любом случае вы сможете там найти много чего интересного.

Одежда, предметы интерьера и аксессуары, милые безделушки и фуд-корт под музыку — все это ждет вас с 12:30 и до 21:00 в субботу и воскресенье. Вход, по традиции, свободный.

Чемпионат по фотобердингу

Уже в шестой раз любители фотографий и птиц соберутся на Чижовском водохранилище и будут пять часов кряду снимать пернатых во всех возможных ситуациях — словом, рай для фанатов соек и воробушков.

Принять участие в таких соревнованиях может каждый, и совершенно бесплатно — достаточно отправить заявку на levy@ptushki.org. Ну и смело берите с собой детей — вся суббота в парке около воды, с побегами за интересными птицами и кадрами. Настоящая фотоохота!

Вечеринка "Мечта 11"

Если вы молоды духом и хотите провести вечер и ночь субботы под звуки музыки в совершенно новом арт-кластере ok16 по улице Октябрьской — то вам нужно на "Мечту". Всю ночь играть будут лучшие диджеи, а соберутся, как обычно, богемная молодежь и любители хорошо развлекаться.

Продлится вечеринка до семи утра. Важно: как и на любое ночное мероприятие с музыкой и алкоголем, прийти на нее могут только совершеннолетние. Так что если вы "хорошо сохранились" — берите с собой паспорт.

Экскурсии "Вандроўкі ў мінулае"

Последний раз в этом году пройдут регулярные пешие экскурсии по столице в рамках проекта "Вандроўкі ў мінулае". Познакомиться 30 сентября можно будет сразу с четырьмя разными локациями и их историями — Кальварийским кладбищем, Музеем валунов, Лошицким парком и дореволюционным Минском.

Только пройдясь вместе с такой экскурсией вы поймете, как многого не знаете про Минск — город с интереснейшей историей. Ну а услышанными там фактами сможете "козырять" на обеде своим коллегам — сплошные плюсы.