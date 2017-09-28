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Пробная перепись населения пройдет в Беларуси 2-13 октября

29.09.2017 10:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 сен — Sputnik. Пробная перепись населения пройдет в Беларуси 2-13 октября, сообщает Национальный статистический комитет Беларуси.

Пробная перепись населения пройдет в Беларуси 2-13 октября
© Sputnik / Виктор Толочко
В переписи населения в 2019 году можно будет принять участие онлайн

Общереспубликанская перепись населения должна пройти в республике в 2019 году. При принятии решения о проведении переписи было определено, что в 2018 году в одном из регионов Беларуси пройдет пробная перепись.

"Со 2 по 13 октября 2017 г. на территории Молодечненского района Минской области пройдет пробная перепись населения, которая станет подготовительным этапом переписи населения Республики Беларусь 2019 года", — проинформировали в Белстате.

Там отметили, что пробная перепись будет осуществляться двумя способами — на дому или на специальных участках, отметили в Белстате.

Первый способ предусматривает, что в один из дней в период 2-13 октября на дом к гражданам будут приходить переписчики. Прежде, чем задавать вопросы, переписчики будут обязаны предъявить специальное удостоверение и паспорт. Без паспорта удостоверение недействительно.

При этом в Белстате отметили, что переписчики будут иметь при себе специальную сумку с логотипом пробной переписи и светоотражающим элементом и электронный планшет, в который они будут записывать ответы на вопросы пробной переписи. Ответы на вопросы должны заноситься в электронный опросный лист в присутствии респондента.

Второй способ разрешает гражданину прийти, чтобы ответить на вопросы пробной переписи, в специально оборудованные для этих целей стационарные участки, которые расположены по адресам:

 

  • Молодечно, ул. Дроздовича, 5в
  • Молодечно, пл. Центральная, 2
  • Молодечно, ул. Машерова, 3
  • агрогородок Лебедево, пл. Центральная, 14
  • деревня Тюрли, ул. Молодечненская, 1

 

"Никаких других способов проведения опроса граждан не предусмотрено", — подчеркнули в Белстате.

 
Теги: Минск
 
 
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Она будет организована в Молодечненском районе. Переписчики будут ходить по домам. Тем, кто не захочет принять их у себя, можно будет самому явиться на специальные...

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