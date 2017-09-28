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Житель Сморгони украл провода на перегоне "Залесье-Сморгонь". Возбуждено уголовное дело

29.09.2017 11:41 — Новости Общества | Tut.by  
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В отношении 24-х летнего жителя Сморгони, который решил подзаработать на сдаче цветных металлов, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, чтобы раздобыть цветной лом молодой человек направился в сторону железной дороги. На перегоне «Залесье-Сморгонь» он похитил почти 20 метров проводов. В таких случаях, когда повреждаются элементы железнодорожного пути у диспетчеров включаются контрольные лампы и на место для устранения неисправности выезжает ремонтная бригада, в этот раз задержки поездов удалось избежать.

Спустя несколько дней личность злоумышленника, укравшего провода была установлена, ущерб, который он причинил составил почти 300 рублей, в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

 
 
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