В отношении 24-х летнего жителя Сморгони, который решил подзаработать на сдаче цветных металлов, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, чтобы раздобыть цветной лом молодой человек направился в сторону железной дороги. На перегоне «Залесье-Сморгонь» он похитил почти 20 метров проводов. В таких случаях, когда повреждаются элементы железнодорожного пути у диспетчеров включаются контрольные лампы и на место для устранения неисправности выезжает ремонтная бригада, в этот раз задержки поездов удалось избежать.

Спустя несколько дней личность злоумышленника, укравшего провода была установлена, ущерб, который он причинил составил почти 300 рублей, в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Кража».