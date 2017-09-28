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Житель Сморгони украл провода на перегоне "Залесье-Сморгонь". Возбуждено уголовное дело
29.09.2017 11:41 — Новости Общества | Tut.by
В отношении 24-х летнего жителя Сморгони, который решил подзаработать на сдаче цветных металлов, возбуждено уголовное дело.
Как
Спустя несколько дней личность злоумышленника, укравшего провода была установлена, ущерб, который он причинил составил почти 300 рублей, в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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Были повреждены элементы железнодорожного пути.
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