Столичные правоохранители нашли 23-летнего безработного парня из Борисова, который продавал в интернете несуществующие билеты на матч «БАТЭ — Арсенал». Таким образом он обманул около десятка человек, пишет ГУВД Мингорисполкома.

Сообщается, что молодой минчанин хотел купить билеты на футбольный матч « БАТЭ-Арсенал », который прошел 28 сентября в Борисове. В «ВКонтакте» он увидел объявление о продаже билетов на этот матч по 50 рублей за штуку. Молодой человек захотел купить два билета.

После непродолжительного общения он перевел 100 рублей на указанный продавцом счет, так как это являлось непременным условием сделки. Встреча должна была состояться на следующий после перевода денег день, но продавец не пришел и перестал отвечать на звонки.

Оперативники установили, что изначально у «продавца» никаких билетов не было и продавать ему было нечего, а переведенные деньги он сразу же потратил в букмекерской конторе. Таким же образом злоумышленник обманул около десятка человек.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 209 (Мошенничество) УК РБ. Санкция этой части статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Ранее борисовчанин уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.