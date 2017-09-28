Неоднозначная история произошла в середине августа. 14-летняя девушка, вырываясь из рук назойливого ухажера, ударила парня и сломала ему челюсть. Тот написал заявление в милицию, и на несовершеннолетнюю завели уголовное дело за умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения. В редакцию ranak.by пришла мама девочки, чтобы рассказать о том, что ее дочь уже больше года находится под моральным прессингом взрослого 25-летнего парня.





Ребята познакомились в соцсетях — завязалась переписка, а затем и дружба.

— Сначала С. говорил, что ему 16 лет, затем 19 и только намного позже выяснилось, что ему все 25, — рассказывает мама девочки Ольга. — Выглядит он как подросток, поэтому мы и не сомневались в его словах.

Дружба С. и К. длилась не долго. Парень начал проявлять характер: он контролировал каждый шаг девочки.

— Доходило до того, что он встречал дочь на улице и, если та была с подружками, устраивал сцену и говорил, что К. должна быть только с ним и гулять только с ним, — раскрывает подробности Ольга.

Подросток начала жаловаться маме на неадекватное поведение поклонника, и тогда мама с дочерью четко дали понять С., что больше его ни в качестве друга, ни в каком-либо ином статусе видеть не хотят.

— И вот затем начались звонки и СМС с просьбами о встрече, о разговоре. Он караулил дочь у подъезда, встречал, когда шла со школы, выслеживал ее подруг и просил передать некие послания, — рассказывает мама.

Когда девочка поставила парня перед фактом, что продолжения отношений не будет, С. перешел к угрозам. Однажды встретил К. на улице и ударил.

— Тогда мы написали заявления в милицию о преследовании и о нанесении побоев, — говорит Ольга. — С. клялся, что подобного больше не повторится, что он все осознал и очень сожалеет. И тогда я совершила роковую ошибку, пожалев его и забрав заявления.

Преследования возобновились с новой силой, причем теперь все стало агрессивнее. С. начал распускать о девочке нелицеприятные слухи. Он писал и звонил друзьям К., высказывая в ее адрес оскорбления.





У девочки начались серьезные психологические проблемы.

— У моего ребенка появились мысли о суициде, вы понимаете? — не сдерживает слез мама. — С ней работает психолог и только благодаря этому, возможно, ничего пока не случилось.

И даже когда девочка отправилась на учебу в другой город, С. не оставил ее в покое.

— Он приезжал и караулил ее у студенческого общежития. Благо внутрь его не пускали, — говорит Ольга. — Сейчас уже все руководство учебного учреждения и все студенты знают, кто такой С., и предупреждены о том, что ни разговаривать с ним, ни отвечать на сообщения в соцсетях не нужно. А ведь он регистрируется под разными аккаунтами и выуживает информацию о моей дочери.

Полгода мама девочки терпеливо собирала компромат на парня.

— Я делала скриншоты всех его СМС с угрозами и оскорблениями. Полгода я никак не реагировала на них, просто сохраняла и при этом пыталась сделать так, чтобы дочь их не прочла. В этом году у нас уже было два заседания суда. Была психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что у С. есть отклонения. Дело закрыли в связи с истечением срока давности. После того как суды прошли, С. уверился в своей безнаказанности. Он так и говорил моей дочери: «Ну что, помогли тебе твои милиционеры?»





И вот 16 августа С. снова подкараулил девочку, которая с подружкой возвращалась домой. Со слов мамы, он угрожал К. убийством, а затем начал хватать за руки и за ноги, пытаясь повалить девочку на землю. Защищаясь, она оттолкнула С. и сломала ему челюсть. Парень написал заявление в милицию — против девочки возбуждено уголовное дело.

— Мы сняли побои и написали встречное заявление. Я наняла адвоката, похоже, что нам предстоит пережить еще не один суд.

Журналисты связались и с молодым человеком. Но от каких-либо комментариев он отказался.