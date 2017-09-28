ГАИ Беларуси в выходные проконтролирует трассу М6 на проблемных участках

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29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В выходные Госавтоинспекция Беларуси проведет массированную отработку автодороги М6 Минск - Гродно - граница Республики Польша, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД.

Отработка начнется с 15.00 29 сентября. Наряды ГАИ нацелены на пресечение любых нарушений правил дорожного движения. Особое внимание уделят привлечению к ответственности водителей в состоянии опьянения, не имеющих права управления, нарушивших правила обгона, скоростной режим. Также инспекторы проверят, как водители перевозят детей, используют ли для этого специальные удерживающие устройства. Не избегут наказания и нарушители среди велосипедистов и пешеходов.

Наряды ДПС будут выставлены в местах концентрации ДТП и на аварийно опасных участках автодороги. При несении службы планируется применять гласный, негласный и смешанный контроль. Отработка продлится до позднего вечера 1 октября.-0-