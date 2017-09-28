Минспорта: до конца года предложим на выбор несколько брендов страны

МИНСК, 29 сен — Sputnik. Минспорта и туризма разработало бренды пяти туристических направлений Беларуси и завершает работу над брендом страны.



© Sputnik/ Альфред Микус Национальный бренд Беларуси снова разрабатывают европейцы

"К концу года вынесем на обсуждение варианты, чтобы не было как с брендом Минска, когда деньги освоили, а бренда не получилось", — рассказал Михаил Портной во время пресс-конференции в рамках туристической выставки "Турбизнес-2017".

Напомним, компания INSTID согласно контракту с информационно-туристским центром "Минск" работала над созданием бренда столицы с августа 2012 года. Представленный бренд встретил критику минчан. Авторы предложили визуализировать Минск в виде голубой микросхемы, чтобы столица ассоциировалась со сферой IT.

В этот раз Бренды представят на обсуждение общественности, не раскрывая авторства каждого из них. Среди предложений будут вариант Всемирной туристической организации, ЕС, частных пиар-компаний, а после обсуждения свой вердикт вынесут эксперты.