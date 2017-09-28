МИНСК, 28 сен — Sputnik. Белорусские правоохранительные органы пресекли незаконную деятельность группы граждан, которые разработали незаконную схему денежных переводов, сообщили в СК.

Выявили масштабную незаконную предпринимательскую деятельность граждан СК, ДФР КГК, и ГУБОПиК МВД.



© Sputnik / Виктор Толочко Как в соцсетях не стать жертвами мошенников: пять советов от СК

"Обвиняемыми по уголовному делу признано три человека, в отношении двоих из них применена мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили Sputnik в пятницу в Следственном комитете Беларуси.

По словам собеседников агентства, установлено, что данная группа с января по май 2017 года на территории Минска и Минской области оказывала подобные услуги.

Деятельность группы строилась по принципу банка, где руководители находились в Минске, а "филиалы" в ряде государств СНГ, ЕС и Ближнего Востока, сказали в СК.

В отношении организаторов и активных участников группы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 233 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса, отметили в СК.

Полученный от незаконной предпринимательской деятельности доход составил более двух миллионов рублей. По данным ГУБОПиК МВД, некоторые пользователи подобными услугами причастны к незаконной миграции, торговле оружием и наркотикам, подчеркнули в СК.