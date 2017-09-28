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Дело "хаваладаров": на подпольных переводах заработали $1 млн

29.09.2017 12:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 сен — Sputnik. Белорусские правоохранительные органы пресекли незаконную деятельность группы граждан, которые разработали незаконную схему денежных переводов, сообщили в СК.

Выявили масштабную незаконную предпринимательскую деятельность граждан СК, ДФР КГК, и ГУБОПиК МВД.

Дело "хаваладаров": на подпольных переводах заработали млн
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Обвиняемыми по уголовному делу признано три человека, в отношении двоих из них применена мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили Sputnik в пятницу в Следственном комитете Беларуси.

По словам собеседников агентства, установлено, что данная группа с января по май 2017 года на территории Минска и Минской области оказывала подобные услуги.

Деятельность группы строилась по принципу банка, где руководители находились в Минске, а "филиалы" в ряде государств СНГ, ЕС и Ближнего Востока, сказали в СК.

В отношении организаторов и активных участников группы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 233 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса, отметили в СК.

Полученный от незаконной предпринимательской деятельности доход составил более двух миллионов рублей. По данным ГУБОПиК МВД, некоторые пользователи подобными услугами причастны к незаконной миграции, торговле оружием и наркотикам, подчеркнули в СК.

 
Теги: Минск
 
 
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Следственным комитетом возбуждено уголовное дело об организации незаконной системы международных денежных переводов.

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