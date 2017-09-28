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Лукашенко: надо приводить в порядок страну

29.09.2017 12:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в 2018 году в Беларуси нужно сосредоточить усилия на наведения порядка в земледелии.

Лукашенко: надо приводить в порядок страну
© Фото: пресс-служба президента
Лукашенко: запрягайтесь и работайте, и мы не будем в стороне

В пятницу глава государства посещает с рабочей поездкой Клецкий район Минской области, здесь он знакомится с ходом осенних полевых работ.

"Следующий год мы отдадим полностью порядку, культуре земледелия, культуре на полях. Это будет наш главный год", — заявил Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба.

Президент предупредил аграриев, чтобы они не рассчитывали "на большие деньги и капитальную поддержку".

"Год хороший, зарабатывайте деньги. Мы должны сконцентрировать средства на мелиоративных, культурно-технических работах. Надо приводить в порядок страну и наконец-то жестко поставить вопрос по рекультивации бывших ферм", — сказал глава государства.

Президент также поручил активизировать усилия на завершающем этапе осенних полевых работ. 

"Надо ускоряться и снова мобилизовывать людей. Мы же не знаем, какая будет погода. Через две недели этой напряженки уже не будет", — добавил он.

Александр Лукашенко отметил, что, возможно, сельчане в определенной степени самоуспокоились после завершения уборки зерновых культур. Вместе с тем в ближайшие дни аграриям еще предстоит выполнить большой объем работ, в том числе по завершению сева озимых, уборке овощей, кукурузы. Особую обеспокоенность белорусский лидер высказал в связи с темпами работ по уборке кукурузы на силос.

Что касается сева озимых, президенту доложили, что соответствующие работы по стране будут в основном завершены к 4 октября. Однако еще остаются большие незасеянные площади в Витебской области.

Лукашенко в связи с этим обратил внимание на важность соблюдения агротехнических сроков. "Не получается ли, что мы сеем ради того, чтобы посеять — план наметили, и хоть в декабре. Любыми судьбами в Витебской области надо посеять на этой неделе", — потребовал он.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства призвал ускорить завершающие работы осенней уборочной кампании и предупредил аграриев, чтобы они не рассчитывали на "большие деньги" от...

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