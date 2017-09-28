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Убийство гомельчанина в общежитии 16-летним подростком: СК сообщил подробности
29.09.2017 13:08 — Новости Общества | Tut.by
Трагедия
Парня в комнате застал мужчина. Подросток схватил со стола нож и несколько раз ударил его в область жизненно важных органов. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
После парень выбежал из комнаты, разбил окно в коридоре второго этажа, и выпрыгнул на улицу. Подростка задержали милиционеры на территории близлежащего детского сада.
В отношении 16-летнего парня возбуждено уголовное дело за покушение на кражу с проникновением в жилище и убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление.
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В отношении 16-летнего парня возбуждено уголовное дело за покушение на кражу с проникновением в жилище и убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление.
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