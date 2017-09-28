Убийство гомельчанина в общежитии 16-летним подростком: СК сообщил подробности

Трагедия произошла в июле этого года. Около полуночи 16-летний подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, беспрепятственно прошел в здание общежития на улице Владимирова. Парень поднялся на третий этаж, и через незапертую дверь вошел в жилую комнату к незнакомым спящим людям. Обвиняемый пытался похитить деньги и рюкзак с вещами, сообщили подробности происшествия в УСК по Гомельской области.





Парня в комнате застал мужчина. Подросток схватил со стола нож и несколько раз ударил его в область жизненно важных органов. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

После парень выбежал из комнаты, разбил окно в коридоре второго этажа, и выпрыгнул на улицу. Подростка задержали милиционеры на территории близлежащего детского сада.





В отношении 16-летнего парня возбуждено уголовное дело за покушение на кражу с проникновением в жилище и убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление.