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Убийство гомельчанина в общежитии 16-летним подростком: СК сообщил подробности

29.09.2017 13:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Трагедия произошла в июле этого года. Около полуночи 16-летний подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, беспрепятственно прошел в здание общежития на улице Владимирова. Парень поднялся на третий этаж, и через незапертую дверь вошел в жилую комнату к незнакомым спящим людям. Обвиняемый пытался похитить деньги и рюкзак с вещами, сообщили подробности происшествия в УСК по Гомельской области.


Парня в комнате застал мужчина. Подросток схватил со стола нож и несколько раз ударил его в область жизненно важных органов. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

После парень выбежал из комнаты, разбил окно в коридоре второго этажа, и выпрыгнул на улицу. Подростка задержали милиционеры на территории близлежащего детского сада.


В отношении 16-летнего парня возбуждено уголовное дело за покушение на кражу с проникновением в жилище и убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление.

 
 
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В отношении 16-летнего парня возбуждено уголовное дело за покушение на кражу с проникновением в жилище и убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление.

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