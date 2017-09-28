Погода в выходные: по-осеннему прохладно, но пока без дождей

Осень все увереннее вступает в свои права, температурный фон понижается, ночи становятся все холоднее и местами, в основном по югу страны, уже отмечались заморозки до 0...-3°С. Среднесуточная температура понизилась и за прошедшие сутки она составила +6...+11°С, что на 1−4°С ниже климатической нормы. Но антициклон, который дарил нам солнечные дни, ослабевает и уже в предстоящие выходные дни станет больше облаков, особенно в северо-восточных районах Беларуси. Об этом TUT.BY рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Светлана Рыбакова.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

30 сентября, в субботу, без существенных осадков, лишь днем местами в северо-восточных районах возможен небольшой дождь. Утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +2…+8°С, по юго-западной половине Беларуси на почве и местами в воздухе ожидаются заморозки до 0…-3°С, максимальная температура воздуха во второй половине дня составит +9…+15°С.

1 октября, в воскресенье — без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха минимальная ночью +1…+7°С, по юго-западной половине страны на почве и местами в воздухе заморозки до 0…-3°С; максимальная температура воздуха днем +8…+13°С, по юго-западу до +15°С.

2 октября, в понедельник, еще сохранится влияние антициклона, так что будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха к утру понизится до +1…+6°С, на почве и местами в воздухе заморозки до 0…-3°С; максимальная температура воздуха во второй половине дня составит +8…+14°С, по юго-западу воздух прогреется до +17°С.

3 октября, во вторник, погода изменится под влиянием атмосферных фронтов от атлантического циклона. Ночью в западных районах, днем на большей части территории Беларуси пройдут дожди. Днем местами ожидается порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью составит от +3°С по востоку до +10°С по западу страны, максимальная температура воздуха +8…+13°С, по юго-востоку до +15°С.

4−5 октября фронтальные разделы обусловят на большей части территории страны кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит +4…+10°С, максимальная температура днем +9…+14°С.

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