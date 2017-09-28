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Просто о здоровье: кардиохирург Лео Бокерия о том, как беречь сердце

29.09.2017 13:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 сен — Sputnik, Алексей Стефанов. Переоценить вклад врача-кардиохирурга, академика, изобретателя и директора Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Антоновича Бокерия в борьбу с заболеваниями сердца вряд ли возможно. Именно поэтому во Всемирный день сердца мы попросили доктора Бокерия дать читателям агентства Sputnik несколько простых советов, которые могут стать профилактикой в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Просто о здоровье: кардиохирург Лео Бокерия о том, как беречь сердце
© Pixabay
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"Я могу сказать такую общеизвестную фразу: берегите свое сердце и помните об этом не только в День сердца, но и всю жизнь. А для этого нужно знать генетику своих родителей и предшественников — если у родителей были проблемы, то они могут повториться у детей и внуков. Поэтому эти слабые стороны предшественников надо знать. Это первое, — говорит Лео Бокерия. — Второе — никаких особенностей нет, кроме соблюдения нормального режима. Под нормальным режимом я понимаю не только вовремя лечь спать вечером, и утром проснуться, хотя это один из основных элементов сохранения нормального состояния организма, но, конечно, достаточное ограничение в еде. Нельзя превращать еду в нечто такое особо радостное, в событие. А третье, надо больше двигаться. Нужно, чтобы человек помнил, что фраза "движение — это жизнь" — вполне реальные слова. В любых условиях человек может сделать хотя бы 10-минутную разминку — приседания, наклоны или просто пройтись километр.

Кстати говоря, в России есть очень хорошее движение, которое называется "Прогулка с врачом". Его инициировала Ольга Бокерия — член-корреспондент Академии наук и моя младшая дочь. "Прогулка с врачом" имеет большое распространение и в мире. Идея состоит в том, что любой человек, который хочет пообщаться с врачом, может это сделать без простаивания в очереди в поликлинике, а на прогулке — спокойно поговорить с доктором, получить ответы на все свои вопросы, проконсультироваться.

Просто о здоровье: кардиохирург Лео Бокерия о том, как беречь сердце
© Pixabay
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Выяснилось, что человек, который ходит хотя бы один час в неделю, проживает по сравнению с тем, кто не ходит, на несколько лет больше. Это данные не какие-то там кухонные, а данные клиники братьев Мэйо — одной из самых известных клиник мира. Поэтому, если нет возможности ходить на фитнес или как-то иначе заниматься спортом, нужна хотя бы прогулка.  Причем, сегодня, даже если рядом с вашим местом жительства негде гулять, это тоже не проблема.  Есть очень недорогие дорожки для ходьбы, которые считают, сколько вы прошли, пульс и скорость. Это очень удобно. Для начала достаточно ходить по 15-20 минут в день, а когда привыкнете — 30 или 45 минут. А больше и не надо".

 
Теги: Минск
 
 
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Sputnik попросил самого известного российского врача-кардиохирурга во Всемирный день сердца дать советы, которым должны следовать люди, чтобы их сердца оставались...

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