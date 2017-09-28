Новый ректор БГУ не учился в БГУ, а альма-матер Лукашенко возглавил археолог. Факты о новых кадрах

Сразу у нескольких белорусских вузов новые ректоры. «Не надо в студентах душить вольнодумство», — такое напутствие им дал Александр Лукашенко во время назначения . TUT.BY поискал интересные факты о людях, которые возглавят вузы.

В БГУ будет «наводить порядок» бывший ректор Гродненского университета



Андрей Король. Фото с сайта: grsu.by

Андрей Король, который возглавит главный вуз страны, с 2013 года был ректором Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Это первый ректор БГУ в истории независимой Беларуси, который не оканчивал главный вуз страны.

Александр Лукашенко назначил его с конкретной установкой:

— В БГУ — я абсолютно согласен и с правительством, и с Администрацией президента — надо навести порядок. Я очень надеюсь, что у вас там получится, — обратился к Андрею Королю Александр Лукашенко.

Президент отметил, что БГУ надо «подымать на ступень выше, чем есть на самом деле».

Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что Андрей Король фактически является его доверенным лицом.

Известно, что Андрей Дмитриевич — выпускник гродненского вуза, который после возглавлял. После выпуска с инженерного факультета ГрГУ он несколько лет работал учителем в гродненской школе, потом преподавал в местном филиале Института современных знаний и в Гродненском государственном медицинском университете, позже перешел на работу в родной вуз.



Андрей Король. Фото: Facebook

Новый ректор БГУ — доктор педагогических наук. Андрей Король — специалист по методу эвристического обучения. По этой теме он сначала защищал кандидатскую, а потом докторскую диссертации.

Метод эвристического обучения восходит к понятию «сокрастических бесед», когда философ Сократ при помощи искусных вопросов помогал собеседнику самому приходить к правильному выводу и новым знаниям.

К сожалению, дозвониться к новому ректору БГУ TUT.BY пока не смог. Однако, по нашим данным, с сегодняшнего дня он уже на работе в главном вузе страны.

В мировом рейтинге университетов Webometrics (Webometrics Ranking of World Universities) БГУ находится на первом месте среди белорусских вузов (506 в мире), ГрГУ имени Янки Купалы — на 4 месте среди белорусских вузов (3317 в мире).

Известный полоцкий архиолог уже приехал на работу в Могилевский университет



Денис Дук. Фото: pgu.by

Назначая нового ректора в свою альма-матер, Могилевский государственный университет имени Кулешова, Александр Лукашенко заметил, что в годы, когда он сам там учился, в вузе на очень высоком уровне преподавали историю.

Новым ректором там станет Денис Дук — белорусский историк, археолог, педагог, доктор исторических наук, профессор. Он сменит на посту 66-летнего историка Константина Бондаренко, который управлял университетом 14 лет.

До назначения Денис Владимирович был проректором по учебной работе Полоцкого государственного университета.

Новому ректору МГУ имени Кулешова 40 лет. Он родился в Новополоцке, окончил историко-филологический факультет Полоцкого госуниверситета. Остался работать в университете на кафедре истории и социологии. За 18 лет написал более ста научных и научно-методических публикаций, несколько учебных пособий и монографий.

Денис Дук занимался археологическим исследованием Полоцка и территорий бывшей Полоцкой земли, проводил раскопки. В результате были открыты и внесены в список историко-культурных ценностей Беларуси уникальные в европейском масштабе памятники археологии Полоцка — древние посады.

Ученый археологически доказал факт основания Полоцка славянами-кривичами задолго до летописной даты (862 год). Это создало научную основу для празднования юбилея государственности на белорусских землях к 1150-летию Полоцка.

В этом году Александр Лукашенко наградил его Медалью Франциска Скорины.

Чуть раньше Агентство теленовостей для передачи «Дело жизни» делало серию, посвященную белорусской археологии. Журналисты отмечали, что Денис Дук — один из самых молодых профессоров в Беларуси.

— Акцэнты павінны быць расстаўлены такім чынам, што полацкая зямля гэта вытокі дзяржаўнасці на Беларусі, — говорил в интервью историк.

В 2011 году Денис Дук рассказывал об уникальной находке: древнем идоле, которого дайверы подняли со дна Дриссы .



Денис Дук на интервью. Фото из соцсетей канала «Культура» Беларускага радыё

Сейчас Денис Владимирович уже приступил к новой работе в Могилеве.

— Полоцк — это ваша жизнь, работа, любимое дело. Теперь вы уезжаете в Могилев. Как теперь Полоцк без вас?

— С Полоцком все будет замечательно, — отвечает Денис Дук в разговоре с TUT.BY. — Первый момент: научная работа будет продолжаться, потому что тематика определена, задана и независимо от того, где бы я ни находился, Полоцк остается Полоцком. Второй момент: я счастливый человек, потому что подготовил достойных учеников. Сегодня в Полоцке пять археологов, которые действуют, копают. Они имеют право, получили дозвол от Академии наук, лицензию, вести самостоятельные археологические исследования. Когда-то я был один там, а теперь у нас целая команда, поэтому было на кого оставить. Дорога молодым! Но я не отказываюсь курировать это направление и помогать им в дальнейшем творческом росте.

Денис Дук отмечает, что в Могилевском университете будет развивать все направления, а не только историческое.

— Как привлечь молодых людей сегодня в историческую науку, когда модно быть программистом?

— За модой гнаться, мне кажется, не совсем правильно, потому что можно иметь модную профессию, но не быть востребованным специалистом и в конце концов быть безработным. А профессия педагога, профессия, связанная с обучением, воспитанием людей, молодежи — это вечные профессии, они всегда будут востребованы.

— В мировом рейтинге университетов Могилевский государственный университет Кулешова стоит ниже, чем Полоцкий (Могилев на 25-м месте среди белорусских вузов, против 17-го у Полоцка- Прим. TUT.BY)…

— Рейтинг — понятие очень относительное, по разным критериям надо смотреть, чтобы оценить вуз. Но, конечно, в интересах каждого руководителя сделать так, чтобы быть в этих рейтингах повыше. Будем делать, — не теряет оптимизма новый ректор МГУ имени Кулешова.

В БНТУ и Могилевский институт продовольствия пришли ректоры — специалисты тех же вузов

Новый ректор БНТУ Сергей Харитончик — бывший проектор этого же вуза. Он доктор технических наук, доцент. Ректором до него был академик НАН Беларуси, доктор технических наук Борис Хрусталев.



Сергей Харитончик. Фото: bntu.by

Назначая его на должность, президент подчеркнул, что это один из важнейших университетов страны:

— Без него никакие инженеры в стране невозможны. И надо сказать, что инженеры, которые обучались у вас, славу нашему государству принесли".

Работая проректором, Сергей Харитончик отвечал за учебную работу и информационные технологии. В прошлом году он рассказывал TUT.BY про электронный сервис по распределению выпускников, который запустил вуз.

В мировом рейтинге университетов Webometrics (Webometrics Ranking of World Universities) БНТУ на этот момент на 2 месте среди белорусских вузов (3060 в мире).



Максим Киркор. Фото: mgup.by

Могилевским государственным университетом продовольствия теперь будет управлять Максим Киркор. До нового назначения он заведовал кафедрой прикладной механики и инженерной графики этого же учреждения образования.

Максим Киркор — доцент, кандидат технических наук. В 2000 году он окончил университет продовольствия по специальности «Машины и аппараты пищевых производств».

На своем посту Максим Александрович сменил 68-летнего Вячеслава Шаршунова, члена-корреспондента НАН Беларуси, доктора технических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Беларуси. Шаршунов руководил университетом 14 лет.

В мировом рейтинге университетов Webometrics (Webometrics Ranking of World Universities) Могилевский государственный университет продовольствия — 46 место (16 373 в мире).