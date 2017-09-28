В Витебске мать жестоко избивала сына за то, что не хотел молиться и поститься

Жительницу Витебска обвиняют в угрозе убийством своему ребенку: женщина избивала несовершеннолетнего сына-инвалида за то, что не хотел молиться и соблюдать церковные посты. Подробности сообщает старший прокурор Витебска Ольга Королева в блоге городской прокуратуры.

Семья, в которой растет мальчик, производила впечатление благополучной. Мать работала в церковной лавке, соблюдала посты, ездила в паломнические поездки. Она пыталась привить веру и сыну, но он был не готов к долгим молитвам, а также отказу от пищи во время постов.

За отказ от молитвы или поста наступало жестокое наказание. Так, 30 июля женщина схватила сына, ударила книгой по голове и головой — о деревянную парту. Затем нанесла около пяти ударов стеклянной банкой по голове, повалила на пол, села сверху. После этого, обхватив за шею руками, душила ребенка и угрожала ему убийством.

Прокуратура города Витебска возбудила уголовное дело по ст. 186 УК (Угроза убийством).

Начальнику отдела образования, спорта и туризма администрации Первомайского района Витебска направили требование о признании несовершеннолетнего мальчика нуждающимся в государственной защите и изъятии его из семьи.