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В Березино после домашних родов умерла женщина и двое детей
29.09.2017 14:39 — Новости Общества | Tut.by
В Березино умерла 29-летняя женщина вместе с двумя детьми после родов дома. Управление следственного комитета по Минской области проводит проверку.
Как сообщает официальный представитель УСК по Минской области
Во время обследования пациентки медики обнаружили у нее следы недавних родов. Через несколько часов в больнице женщина скончалась.
Следственно-оперативная группа обнаружила в ванной квартиры женщины двух новорожденных девочек без признаков жизни.
«Установлено, что женщина скрывала свое положение и не состояла на учете по беременности и родам. Не обращаясь за медицинской помощью, дома родила двух девочек. Проживала совместно с мужем и шестилетним сыном», — говорится в сообщении официального представителя УСК по Минской области.
Сейчас следователи опрашивают родных, соседей, собирают характеризующий материал о семье. Также вынесены постановления о проведении ряда судебно-медицинских исследований по установлению причины смерти женщины, новорожденных детей, а также являлись ли они доношенными и живорожденными.
Как ранее пояснили TUT.BY
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