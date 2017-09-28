В Березино после домашних родов умерла женщина и двое детей

В Березино умерла 29-летняя женщина вместе с двумя детьми после родов дома. Управление следственного комитета по Минской области проводит проверку.



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Как сообщает официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног, женщину госпитализировали с кровотечением в реанимационное отделение районной больницы вечером 28 сентября. Ее в тяжелом состоянии обнаружила родственница и сообщила о случившемся в скорую. Медицинская бригада в принудительном порядке доставила роженицу в больницу, так как она отказывалась от госпитализации.

Во время обследования пациентки медики обнаружили у нее следы недавних родов. Через несколько часов в больнице женщина скончалась.

Следственно-оперативная группа обнаружила в ванной квартиры женщины двух новорожденных девочек без признаков жизни.

«Установлено, что женщина скрывала свое положение и не состояла на учете по беременности и родам. Не обращаясь за медицинской помощью, дома родила двух девочек. Проживала совместно с мужем и шестилетним сыном», — говорится в сообщении официального представителя УСК по Минской области.

Сейчас следователи опрашивают родных, соседей, собирают характеризующий материал о семье. Также вынесены постановления о проведении ряда судебно-медицинских исследований по установлению причины смерти женщины, новорожденных детей, а также являлись ли они доношенными и живорожденными.

Напомним , что, по словам медиков, перинатальная смертность при родах на дому в Беларуси в семь раз выше, чем общий показатель по стране. Если в республике он — 3,1 промилле, то при родах на дому по Беларуси — 21,6. Эту статистику озвучили после громкого случая с витебской роженицей, которую судили после домашних родов за причинение ребенку смерти по неосторожности и приговорили к шести месяцам лишения свободы.

Как ранее пояснили TUT.BY юристы , белорусское законодательство никак не регулирует вопрос родов. Никто не может запретить женщине рожать дома и заставить ее ехать в медучреждение. Это нарушит ее конституционные права. Но если будущая мать решится на домашние роды, она не вправе ожидать получения помощи профессионального медика. В соответствии с белорусским законодательством это незаконное врачевание. В Беларуси легальным является только один способ принятия родов — в государственном роддоме. Коммерческие медцентры не имеют такого права.