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Подготовка к отопительному сезону завершится в воскресенье

29.09.2017 14:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 сен — Sputnik. Подготовка к началу отопительного сезона завершится в пять часов вечера в воскресенье, 1 октября, сообщил Sputnik начальник отдела энергетики Управления городского хозяйства и энергетики столицы Дмитрий Плашков.

Подготовка к отопительному сезону завершится в воскресенье
© Pixabay
Синоптики пообещали холодные выходные

Похолодание пришло в Беларусь в конце сентября: по ночам столбики термометров уже местами опускаются до минус трех градусов, а прохладная погода сохраняется и днем. В связи с этим многие белорусы уже начали интересоваться, когда включат отопление.

Как напомнил Sputnik глава столичного отдела энергетики, еще не завершена подготовка к началу отопительного сезона: по текущему законодательству паспорта готовности должны получить все источники и потребители тепла до вечера 1 октября. "Сегодня почти 99% уже получили паспорта", — отметил Плашков.

После этого городскими властями и будет рассматриваться вопрос о возможном включении отопления в социальных объектах — детских садах, поликлиниках, школах и университетах. Для этого, согласно нормам, среднесуточная температура дома на протяжении пяти дней должна держаться на уровне ниже десяти градусов Цельсия.

"В прошлом году в социальных объектах включили отопление в Минске 6 октября. И то это было необычайно рано — самый ранний срок включения отопления за последние годы", — отметил собеседник Sputnik.

После включения отопления в социальных объектах на теплые батареи могут рассчитывать и жители столицы. Решение о включении отопления в областях принимают местные власти исходя из погодных условий и прогноза от синоптиков.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас почти 99% источников и потребителей тепла получили паспорта готовности к отопительному сезону.

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