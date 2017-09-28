|
Подготовка к отопительному сезону завершится в воскресенье
29.09.2017 14:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 сен — Sputnik. Подготовка к началу отопительного сезона завершится в пять часов вечера в воскресенье, 1 октября, сообщил Sputnik начальник отдела энергетики Управления городского хозяйства и энергетики столицы Дмитрий Плашков.
© Pixabay
Похолодание пришло в Беларусь в конце сентября: по ночам столбики термометров уже местами опускаются до минус трех градусов, а прохладная погода сохраняется и днем. В связи с этим многие белорусы уже начали интересоваться, когда включат отопление.
Как напомнил Sputnik глава столичного отдела энергетики, еще не завершена подготовка к началу отопительного сезона: по текущему законодательству паспорта готовности должны получить все источники и потребители тепла до вечера 1 октября. "Сегодня почти 99% уже получили паспорта", — отметил Плашков.
После этого городскими властями и будет рассматриваться вопрос о возможном включении отопления в социальных объектах — детских садах, поликлиниках, школах и университетах. Для этого, согласно нормам, среднесуточная температура дома на протяжении пяти дней должна держаться на уровне ниже десяти градусов Цельсия.
"В прошлом году в социальных объектах включили отопление в Минске 6 октября. И то это было необычайно рано — самый ранний срок включения отопления за последние годы", — отметил собеседник Sputnik.
После включения отопления в социальных объектах на теплые батареи могут рассчитывать и жители столицы. Решение о включении отопления в областях принимают местные власти исходя из погодных условий и прогноза от синоптиков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас почти 99% источников и потребителей тепла получили паспорта готовности к отопительному сезону.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии