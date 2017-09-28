Белоруски рассказали о том, как рожали в роддомах. Итоги соцопроса

Белоруски хотят, чтобы домашние роды легализовали, а в роддомах повысили культуру обслуживания и улучшили ситуацию с посещением их родными после родов. К таким выводам пришли авторы социологического опроса «Условия беременности и родов в Беларуси». Итоги исследования представили участники информационно-просветительского проекта «Радзіны». Это проект о гуманизации условий в беременности и родах в нашей стране.



Фото: Reuters

В опросе участвовали более тысячи рожавших белорусок

Опрос проводили весной 2017 года, результаты представили сейчас. Опрос состоял из двух этапов: интернет-опроса и фокус-групп. В интернет-опросе поучаствовали 1100 женщин, которые родили ребенка в Беларуси в период с 2012 по 2017 года. Также авторы исследования провели четыре фокус-группы и опросили еще 20 женщин и пять медицинских работников.

Портрет опрошенных выглядит так: 47% из них на момент последних родов было 25−29 лет, 30,4% — 30−34 года, 13,7% — до 24 лет, 7,7% — 35−39 лет, 1,2% — 40 лет и старше. При этом 49,6% из них живут в Минске, 32,1% — в областном центре, 11,5% — в районном центре, 4,9% — в сельской местности и 1,9% — в маленьком городе.

К тому же у 78,6% участниц высшее и незаконченное высшее образование, 10,6% — окончили магистратуру, аспирантуру или получили ученую степень, 8,5% — имеют среднее-специальное образование, 2,1% — среднее и 0,2% — неполное среднее. То есть большинство опрошенных — это молодые и образованные жительницы столицы.

— У нас были определенные ограничения, поэтому мы решили использовать интернет-опрос. Провести полноценное социологическое исследование затратно, при этом сложно находить женщин, которые рожали в последние пять лет. Интернет-опрос давал нам больше возможностей, — рассказывает Ольга Петрукович, ассоциированная исследовательница Центра гендерных исследований Европейского гуманитарного университета, которая курировала опрос. — Женщины имели возможность заполнять анкету дома, не надо было дополнительно договариваться о встречах. Существенный недостаток интернет-опроса невозможность сделать репрезентативные выводы. Но мы такой задачи не ставили. Нам было интересно посмотреть, что за женщины примут участие в исследовании, как они будут отвечать. Мы дополнительно организовали фокус-группы, чтобы получить более глубинную информацию о мотивах женщин.

По ее словам, в опросе в том числе приняли участие женщины с опытом партнерских и домашних родов.



Фото: Reuters

Руководитель проекта «Радзіны» Вероника Завьялова на презентации исследования заметила, что в нем скорее идет речь о культуре родовспоможения и количестве медицинских вмешательств. И если стремиться в этом плане к переменам, то от понимания ситуации «легче станет и самим акушеркам, и врачам».

При этом авторы исследования подчеркивают, что по статистике у нас низкий уровень младенческой и материнской смертностей. Например, за семь месяцев этого года младенческая смертность сократилась до 2,9 промилле. Это значит 2,9 случая на тысячу родов. В прошлом году она была 3,2 промилле — это один из самых низких показателей в Европе и самый низкий среди стран СНГ.

Больше половины опрошенных обращались за платными медуслугами

У 42,3% опрошенных диагностировали какие-либо состояния или заболевания как осложнения беременности, у 56,8% — их не было. По словам Ольги Петрукович, в топ таких осложнений вошли анемия, гестоз (поздний токсикоз), угроза прерывания беременности, воспаление, раннее раскрытие шейки матки, гормональные нарушения, проблемы с почками, отслойка плаценты, гипертонус матки и гипертония.

Интересно, что в отделение патологии беременных попали 38,6% опрошенных.

При этом 48,4% участниц опроса считают, что было бы неплохо пересмотреть и уменьшить количество анализов и осмотров, которые нужно проходить беременным. Однако 33,7% уверены, что нынешнее количество анализов и осмотров вполне оправдано и повышает шансы выносить и родить здорового ребенка, 14% уверены, что врачи лучше знают, как контролировать состояние беременной.



Фото: Reuters

Ольга Петрукович отмечает, что опрос показал высокий уровень удовлетворенности тем, как женщин информировали о состоянии здоровья и результатах анализов. Но с другой стороны информации от участкового гинеколога не всегда было достаточно для принятия каких-либо решений, а отказаться от рекомендаций и назначений было довольно непросто.

Более 58% участниц опроса обращались во время беременности за платными медицинскими услугами. Чаще всего это было УЗИ — 61,2% опрошенных, анализы — 45,7%, курсы подготовки к родам и грудному вскармливанию — 28,2%, консультации узких специалистов 22,2%. Сделать это за деньги участницы исследования решили потому что, не было возможности получить услугу бесплатно (28%), из-за высокого качества обслуживания или оборудования (15,9%), желания услышать альтернативное мнение (11,3%).

Женщины сетуют на негативное отношение медиков к родам с подругой или помощницей

Большая часть опрошенных рожали ребенка в роддоме без родных (77,5%), партнерские роды были у 16,3%, дома рожали 6,3% участниц опроса. Эта статистика отличается от официальной, так как она не касается всех рожающих белорусок. Например, в прошлом году на дому у нас в стране рожали 230 женщин , а всего за этот период родилось более 117 тысяч детей.

Среди тех, кто рожал с партнером, были женщины, которые обратили внимание на некоторые сложности при организации таких родов. Например, некоторые отметили, что если партнером хотели видеть подругу, сестру или доулу (помощница при родах), то сталкивались с негативным отношением медиков.

Те из опрошенных, кто рожал дома, говорили, что выбрали этот вариант из-за психологического комфорта (31,7%), желания родить без лишних, на их взгляд, медицинских вмешательств (29,3%), отсутствия желаемых, по их мнению, условий в роддомах (17,1%), негативного опыта прошлых родов в роддоме (11%).



Фото: Reuters

Также 37,1% опрошенных заметили, что во время родов им ничего не сказали заранее о медицинских вмешательства, а 25,3% об этом рассказали во время процедуры. 19,8% участниц опроса узнали о медицинском вмешательстве заранее, также им объяснили суть процедуры, риски и последствия, а вот предупредили, но не объяснили причины медицинского вмешательства 17,9% женщин.

Опрошенные довольны тем, как им оказывали помощь в послеродовом отделении, внимательностью медиков и возможностью при необходимости на время передать ребенка под опеку медперсонала. Но с другой стороны участниц опроса не удовлетворило то, как оказывали помощь в налаживании грудного вскармливания. Также они были недовольны диетическим питанием при грудном вскармливании, обучением уходу за ребенком и тем, что их не всегда могут посещать родные и близкие.