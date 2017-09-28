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Бесплатный Витебск: как бюджетно провести выходные

29.09.2017 15:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Узнать, что такое компьютерное зрение, погрузиться в мир солнца, познакомиться с технологиями будущего и побывать на фестивале "Вышиванки". Sputnik подобрал наиболее интересные варианты, как провести выходные в городе на Двине. 

Образовательные курсы 

На протяжении всего осеннего сезона центр Knowledge Land проводит бесплатные занятия по различным направлениям. 30 сентября и 1 октября всех желающих ждут открытые лекции по белорусскому языку, скорочтению, а также, в помощь будущим студентам: уроки по физике, истории Беларуси, математике, биологии, английскому и русскому языкам.

Бесплатный Витебск: как бюджетно провести выходные
© Pexels
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Слушатели смогут задать интересующие вопросы о подготовке к централизованному тестированию, узнать про самые эффективные способы усвоения материала, а также секреты успешной сдачи экзаменов.

Технологии будущего 

В субботу в Витебской областной научно-технической библиотеке состоится необычный воркшоп "Компьютерное зрение". Узнать о новейшей теории и технологии создания машин, которые обнаруживают, отслеживают и классифицируют объекты, можно будет совершенно бесплатно.

После появления нейронных сетей в этой сфере произошла революция, позволившая решать задачи, которые пять лет назад казались невозможными. На воркшопе расскажут о том, какие проблемы сейчас встают перед разработчиками технологии и как с ними справляются, что такое нейронные сети, что сейчас в тренде, и в каком направлении будет развиваться отрасль в целом.

Также преподаватели дадут практические советы, с чего начать обычному разработчику (и не разработчику) для создания и обучения своей первой нейронной сети.

Бесплатный Витебск: как бюджетно провести выходные
© Pixabay
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Погрузиться в солнечный мир

В начале сентября Витебский областной краеведческий музей провел праздник-конкурс художественного и декоративно-прикладного искусства для людей с ограниченными возможностями "Солнечный мир для всех".

Выставку созданных для конкурса произведений можно увидеть в холле музея. Здесь представлены 230 творческих работ 104 авторов в различной технике: графике, живописи, квиллинге, вышивке, валянии из шерсти, плетении из бумаги, резьбе по дереву и других.

Развлечения для самых маленьких 

Детский клуб "Остров Ляны" в выходные предлагает посетить занятия "Мимишки". Малышей от пяти месяцев ждут игры и упражнения, развивающие координацию, быструю реакцию, находчивость и сообразительность, способность преодолевать трудности и справляться с препятствиями, коммуникацию и стрессоустойчивость. Первое занятие для мамы и ребенка проходит бесплатно.

Фестиваль "Вышиванки" в арт-пабе "Torvald" 

В Витебске 1 октября пройдет фестиваль "Вышиванки". В течение дня в арт-пабе "Torvald" посетителей ждут поэтические и прозаические выступления, презентации, будет действовать ярмарка, на которой представят книги и сувениры из разных регионов Беларуси.

Вечером же гостей праздника ждет познавательный квест, победители которого получат призы. Программа мероприятия рассчитана на весь день, с 12 до 20 часов. На фестивале, как сообщили организаторы, будет немало интересных сюрпризов.

 
Теги: знакомства, Витебск
 
 
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В Витебске есть много возможностей для интересного отдыха, однако не всегда эти развлечения могут быть по карману, для тех, кто желает отдохнуть весело и бюджетно -...

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