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Перемены с 1 октября: пить и курить станет дороже, а декрет №3 обновят
29.09.2017 16:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 сен – Sputnik. В октябре граждан Беларуси ждут изменения: повышаются акцизы на алкогольную продукцию, импортеры и производители традиционно повышают цены на сигареты, зато снижается ставка рефинансирования, что сделает кредиты дешевле, а вклады еще менее прибыльными.
Кроме того, в октябре страну, по всей вероятности, ожидает обновленный декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества", разрешение печь торты, стричь на дому и заниматься другими видами услуг без регистрации в качестве ИП.
Sputnik анализирует основные изменения октября.
Кредиты подешевеют
С 18 октября Национальный банк Беларуси в очередной раз снижает ставку рефинансирования –
С очередным снижением ставки рефинансирования белорусские коммерческие банки автоматически снизят ставки по кредитам и по депозитам, поскольку большинство ставок по таким продуктам рассчитываются исходя из ставки рефинансирования плюс маржа банка.
Фактически для белорусов это означает, что кредиты станут более доступными, доходность же рублевых вкладов в очередной раз снизится.
Новый декрет для тунеядцев
Изменения и дополнения в декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества" планировалось представить президенту Беларуси Александру Лукашенко на рассмотрение до 1 октября. Однако пока заинтересованные министерства и ведомства не спешат обнародовать основные новации в самый резонансный нормативный правовой акт последних лет.
Сейчас предложения о новых подходах к реализации декрета № 3, которые разработала специальная межведомственная рабочая группа, находятся на согласовании в Администрации президента. О сроках рассмотрения предложений не сообщается.
© Sputnik / Виктор Толочко
В последние дни уходящей недели стали известны некоторые подробности о судьбе обновленного декрета. Как рассказал заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков, ожидается, что
В целом новая редакция декрета будет направлена на то, чтобы органы власти оказали максимально возможное содействие желающим работать, чтобы человек мог работать или был трудоустроен на какое-то рабочее место.
Ковальков отметил, что в определенной мере декрет будет состыкован с указом №337 "О регулировании деятельности физлиц". Этим документом расширен список видов деятельности, которыми можно заниматься без регистрации в качестве ИП. Для таких видов деятельности будет достаточно уведомить о своих планах налоговые органы и уплатить единый налог.
По его словам, таким лицам будет не обязательно регистрироваться в качестве плательщиков в ФСЗН, так как они, при условии уплаты единого налога, не будут признаваться плательщиками сбора на финансирование государственных расходов.
Снижаются нормы по продаже валютной выручки
С 1 октября в Беларуси согласно решению правления Нацбанка
Своего максимума – 50% – этот показатель достиг в декабре 2014 года, когда в Беларуси начал развиваться очередной валютный кризис, приведший к скачкообразной девальвации национальной валюты вслед за российским рублем в январе 2015 года.
Ожидается, что очередное снижение норматива поспособствует развитию экспортного потенциала белорусских предприятий.
Алкоголь и табак станут дороже
С 1 октября согласно указу президента
© Sputnik/ Алексей Никольский
Повышение акцизов не коснется плодовых и фруктово-ягодных вин, игристых вин и шампанского, сидра и пива.
С 1 октября белорусские производители и импортеры табачных изделий
Так, сигареты производства ГТФ "Неман" NZ Safari Pride будут стоить 1,9 рубля, сигареты компании "Табак-Инвест" Monte Carlo Evolution Blue, Monte Carlo Evolution Silver – 1,8 рубля, Camel Black — 1,9 рубля, Monte Carlo Red, Monte Carlo Blue, Monte Carlo Azure — 1,95 рубля, Camel Compact Activate Yellow – 2,1 рубля, Camel Compact Premium Filters, Camel Compact Premium Blue – 2,05 рубля, Winston Classic, Winston Blue, Winston Silver, Winston Super Slims Blue, Winston Super Slims Silver, Winston Super Slims Menthol – 2,65 рубля, Winston XS Blue, Winston XS Silver – 2,4 рубля, Winston Compact Purple Impulse – 2,6 рубля, Sobranie Blue, Sobranie Gold – 2,95 рубля, Sobranie Compact Blue, Sobranie Compact Gold, Sobranie Golds, Sobranie Blacks – 2,75 рубля.
В целом с начала этого года сигареты подорожали на 7,7%.
На дачу – за полную стоимость
С 1 октября заканчивается период летних скидок на проезд пенсионеров в поездах региональных линий экономкласса. Скидки в размере 50% действовали с 1 мая по 30 сентября, ими могли воспользоваться мужчины старше 60,6 лет и женщины – старше 55,6 лет.
С 1 октября все они будут оплачивать свой проезд в пригородных поездах по полному тарифу.
Об иностранцах уведомлять за три часа
С 1 октября в Беларуси вступает в силу норма, согласно которой гостиницы и агроусадьбы должны
Это же касается и ИП, которые сдают жилье на сутки.
Ранее срок уведомления составлял сутки с момента заселения.
Таким образом, в Беларуси надеются повысить оперативность реагирования на обнаружение лиц, которым нежелательно находиться на территории республики. Это связано с тем, что в Беларусь могу въехать нежелательные лица из России, с которой у республики нет охраняемой границы.
В пункте "Новая Рудня" заработает автоматическое распознавание номеров
В пункте пропуска "Новая Рудня" (Ельский район) с 1 октября начнет работать программно-технический комплекс для автоматического распознавания, регистрации и фотографирования номерных знаков транспортных средств, которые пересекают границу.
Система будет вести учет количества транспортных средств, пересекающих пункт пропуска, и фиксировать время пересечения. Аналогичный комплекс планируется установить в пункте пропуска "Новая Гута".
Вновь открывается аквапарк "Лебяжий"
Жителей и гостей Минска ждет и приятный сюрприз. С 1 октября после профилактических работ возобновляет прием посетителей аквапарк "Лебяжий". Он будет работать по осенне-зимнему графику.
Также с 1 октября согласно предписанию природоохранных органов в Минске закрывается самая большая городская свалка – полигон "Северный".
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В октябре повышаются акцизы на алкоголь, импортеры и производители поднимают цены на сигареты, зато кредиты станут еще дешевле, а декрет "о тунеядцах" ждут коренные...
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