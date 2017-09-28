Перемены с 1 октября: пить и курить станет дороже, а декрет №3 обновят

МИНСК, 30 сен – Sputnik. В октябре граждан Беларуси ждут изменения: повышаются акцизы на алкогольную продукцию, импортеры и производители традиционно повышают цены на сигареты, зато снижается ставка рефинансирования, что сделает кредиты дешевле, а вклады еще менее прибыльными.

Кроме того, в октябре страну, по всей вероятности, ожидает обновленный декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества", разрешение печь торты, стричь на дому и заниматься другими видами услуг без регистрации в качестве ИП.

Sputnik анализирует основные изменения октября.

Кредиты подешевеют

С 18 октября Национальный банк Беларуси в очередной раз снижает ставку рефинансирования – до 11% годовых . Это станет уже восьмым шагом по снижению ключевой ставки в экономике в этом году.

С очередным снижением ставки рефинансирования белорусские коммерческие банки автоматически снизят ставки по кредитам и по депозитам, поскольку большинство ставок по таким продуктам рассчитываются исходя из ставки рефинансирования плюс маржа банка.

Фактически для белорусов это означает, что кредиты станут более доступными, доходность же рублевых вкладов в очередной раз снизится.

Новый декрет для тунеядцев

Изменения и дополнения в декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества" планировалось представить президенту Беларуси Александру Лукашенко на рассмотрение до 1 октября. Однако пока заинтересованные министерства и ведомства не спешат обнародовать основные новации в самый резонансный нормативный правовой акт последних лет.

Сейчас предложения о новых подходах к реализации декрета № 3, которые разработала специальная межведомственная рабочая группа, находятся на согласовании в Администрации президента. О сроках рассмотрения предложений не сообщается.



© Sputnik / Виктор Толочко Минтруда: декрет №3 обретет новый смысл и название

В последние дни уходящей недели стали известны некоторые подробности о судьбе обновленного декрета. Как рассказал заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков, ожидается, что документ получит название "По содействию занятости" .

В целом новая редакция декрета будет направлена на то, чтобы органы власти оказали максимально возможное содействие желающим работать, чтобы человек мог работать или был трудоустроен на какое-то рабочее место.

Ковальков отметил, что в определенной мере декрет будет состыкован с указом №337 "О регулировании деятельности физлиц". Этим документом расширен список видов деятельности, которыми можно заниматься без регистрации в качестве ИП. Для таких видов деятельности будет достаточно уведомить о своих планах налоговые органы и уплатить единый налог.

По его словам, таким лицам будет не обязательно регистрироваться в качестве плательщиков в ФСЗН, так как они, при условии уплаты единого налога, не будут признаваться плательщиками сбора на финансирование государственных расходов.

Снижаются нормы по продаже валютной выручки

С 1 октября в Беларуси согласно решению правления Нацбанка снижается до 10% норма по обязательной продаже валютной выручки экспортерами . В настоящее время норматив составляет 20%.

Своего максимума – 50% – этот показатель достиг в декабре 2014 года, когда в Беларуси начал развиваться очередной валютный кризис, приведший к скачкообразной девальвации национальной валюты вслед за российским рублем в январе 2015 года.

Ожидается, что очередное снижение норматива поспособствует развитию экспортного потенциала белорусских предприятий.

Алкоголь и табак станут дороже

С 1 октября согласно указу президента увеличивается ставка акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта 7% и более . Ставки акцизов повышаются на 59 копеек – до 14,04 рубля за литр стопроцентного этилового спирта.



© Sputnik/ Алексей Никольский Водка в Беларуси подорожает: акцизы на крепкое спиртное увеличены

Повышение акцизов не коснется плодовых и фруктово-ягодных вин, игристых вин и шампанского, сидра и пива.

С 1 октября белорусские производители и импортеры табачных изделий вновь воспользуются своим правом устанавливать минимальные отпускные цены на свою продукцию .

Так, сигареты производства ГТФ "Неман" NZ Safari Pride будут стоить 1,9 рубля, сигареты компании "Табак-Инвест" Monte Carlo Evolution Blue, Monte Carlo Evolution Silver – 1,8 рубля, Camel Black — 1,9 рубля, Monte Carlo Red, Monte Carlo Blue, Monte Carlo Azure — 1,95 рубля, Camel Compact Activate Yellow – 2,1 рубля, Camel Compact Premium Filters, Camel Compact Premium Blue – 2,05 рубля, Winston Classic, Winston Blue, Winston Silver, Winston Super Slims Blue, Winston Super Slims Silver, Winston Super Slims Menthol – 2,65 рубля, Winston XS Blue, Winston XS Silver – 2,4 рубля, Winston Compact Purple Impulse – 2,6 рубля, Sobranie Blue, Sobranie Gold – 2,95 рубля, Sobranie Compact Blue, Sobranie Compact Gold, Sobranie Golds, Sobranie Blacks – 2,75 рубля.

В целом с начала этого года сигареты подорожали на 7,7%.

На дачу – за полную стоимость

С 1 октября заканчивается период летних скидок на проезд пенсионеров в поездах региональных линий экономкласса. Скидки в размере 50% действовали с 1 мая по 30 сентября, ими могли воспользоваться мужчины старше 60,6 лет и женщины – старше 55,6 лет.

С 1 октября все они будут оплачивать свой проезд в пригородных поездах по полному тарифу.

Об иностранцах уведомлять за три часа

С 1 октября в Беларуси вступает в силу норма, согласно которой гостиницы и агроусадьбы должны информировать правоохранительные органы о заселившихся к ним иностранцам в течение трех часов .

Это же касается и ИП, которые сдают жилье на сутки.

Ранее срок уведомления составлял сутки с момента заселения.

Таким образом, в Беларуси надеются повысить оперативность реагирования на обнаружение лиц, которым нежелательно находиться на территории республики. Это связано с тем, что в Беларусь могу въехать нежелательные лица из России, с которой у республики нет охраняемой границы.

В пункте "Новая Рудня" заработает автоматическое распознавание номеров

В пункте пропуска "Новая Рудня" (Ельский район) с 1 октября начнет работать программно-технический комплекс для автоматического распознавания, регистрации и фотографирования номерных знаков транспортных средств, которые пересекают границу.

Система будет вести учет количества транспортных средств, пересекающих пункт пропуска, и фиксировать время пересечения. Аналогичный комплекс планируется установить в пункте пропуска "Новая Гута".

Вновь открывается аквапарк "Лебяжий"

Жителей и гостей Минска ждет и приятный сюрприз. С 1 октября после профилактических работ возобновляет прием посетителей аквапарк "Лебяжий". Он будет работать по осенне-зимнему графику.

Также с 1 октября согласно предписанию природоохранных органов в Минске закрывается самая большая городская свалка – полигон "Северный".