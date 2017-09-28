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Суд в Гомеле вынес приговор женщине, выбросившей новорожденного сына в туалет

29.09.2017 16:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Областной суд вынес приговор 29-летней жительнице Гомельского района, которая выбросила своего новорожденного сына в туалет. Рассмотрение уголовного дела началось 14 сентября.


Обвиняемая в суде

Все судебные заседания проходили за закрытыми дверями. На последнее слово журналистов также не пустили. Отец обвиняемой, который признан судом потерпевшим по делу, рассказал TUT.BY, что дочь раскаивается и сожалеет о произошедшем.

Гособвинение запрашивало для подсудимой 20 лет. Суд назначил наказание — 15 лет колонии общего режима. Также женщина будет проходить принудительное лечение от алкоголизма.

В апреле жительница деревни Зябровка Гомельского района родила дома мальчика. Женщина замотала новорожденного в тряпки, вынесла в сельский туалет, где его и оставила. Позже экспертиза установит: малыш родился здоровым и еще какое-то время был жив, а умер от голода и переохлаждения.

О беременности 29-летней обвиняемой знали две ее односельчанки. Одна из них вскоре и проговорилась об этом.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что женщина, совершая такие действия, не находилась в психотравмирующей ситуации, которую могли спровоцировать роды и действовала осознанно.

 
 
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Женщина замотала новорожденного в тряпки и вынесла в сельский туалет, где и оставила его. Позже экспертиза установит: малыш родился здоровым и еще какое-то время...

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