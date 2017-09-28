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Запуск транспорта в "Котловке" и "Каменном Логе" будет ограничен ночью 1 октября

29.09.2017 15:54 — Новости Общества | БелТА  
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29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запуск транспортных средств в пунктах пропуска "Котловка" и "Каменный Лог" будет ограничен с 22:00 30 сентября по 02:00 1 октября, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Там напомнили, что с 1 октября структурные подразделения Ошмянской таможни будут относиться к зоне деятельности Гродненской региональной таможни. Запуск транспортных средств будет ограничен в связи с проведением необходимых технических мероприятий по перенастройке программного обеспечения и оборудования.

Государственный таможенный комитет просит учитывать данную информацию при планировании пересечения границы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запуск транспортных средств в пунктах пропуска "Котловка" и "Каменный Лог" будет ограничен с 22:00 30 сентября по 02:00 1 октября, сообщили...

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