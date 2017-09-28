Фотобанк Getty запретил делать моделей неестественно худыми

МИНСК, 29 сен – Sputnik. Крупный фотобанк Getty Images объявил о запрете размещения фотографий с ретушированными телами моделей.

Новое правило будет прописано в контрактах с фотографами, сотрудничающими с фотобанком, и вступит в силу с 1 октября. С тем, кто нарушит требование, расторгнут контракт.

"Приложения, которые позволяют людям редактировать свои снимки, несут угрозу того, что однажды мы окажемся в более нереальном мире, чем тот, в котором уже существуем", – отметили в агентстве.

Там также сообщили, что отсутствие ретуши на снимках могут помочь бороться со стереотипами и способствовать распространению толерантности в обществе.

В последние годы Getty сделало несколько шагов в сторону того, изменить образ женщины в рекламе.