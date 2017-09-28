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Фотобанк Getty запретил делать моделей неестественно худыми

29.09.2017 16:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 сен – Sputnik. Крупный фотобанк Getty Images объявил о запрете размещения фотографий с ретушированными телами моделей.

Фотобанк Getty запретил делать моделей неестественно худыми
© REUTERS/ Brendan McDermid
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Новое правило будет прописано в контрактах с фотографами, сотрудничающими с фотобанком, и вступит в силу с 1 октября. С тем, кто нарушит требование, расторгнут контракт.

"Приложения, которые позволяют людям редактировать свои снимки, несут угрозу того, что однажды мы окажемся в более нереальном мире, чем тот, в котором уже существуем", – отметили в агентстве.

Там также сообщили, что отсутствие ретуши на снимках могут помочь бороться со стереотипами и способствовать распространению толерантности в обществе. 

В последние годы Getty сделало несколько шагов в сторону того, изменить образ женщины в рекламе.

 
Теги: Минск
 
 
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