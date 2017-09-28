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Вице-премьер и министры в октябре проведут в Совмине приемы граждан и юрлиц

29.09.2017 16:56 — Новости Общества | БелТА  
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Вице-премьер и министры в октябре проведут в Совмине приемы граждан и юрлиц
Фото из архива

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси, руководитель Аппарата Совета Министров, а также руководители министерств и ведомств проведут в октябре личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Вице-премьер Владимир Семашко проведет прием граждан 4 октября, руководитель Аппарата Совета Министров Александр Турчин - 11 октября.

На 6 октября запланирован прием граждан председателя Государственного комитета по имуществу Андрея Гаева, на 13 октября - министра юстиции Олега Слижевского.

Председатель Государственного военно-промышленного комитета Олег Двигалев встретится с гражданами и юрлицами в Совмине 18 октября, министр энергетики Владимир Потупчик - 20 октября, министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко - 25 октября, председатель Государственного комитета по стандартизации Виктор Назаренко - 27 октября.

Личный прием проводится с 10.00 по адресу: ул.Советская, 9, комната 103, контактные телефоны: 8(017) 222-65-09, 222-63-69. Личный прием министрами и председателями государственных комитетов осуществляется, как правило, по предварительной записи, заместителями премьер-министра - только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси, руководитель Аппарата Совета Министров, а также руководители министерств и ведомств...

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