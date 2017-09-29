Домашние роды: трагедии, которых могло не быть

МИНСК, 29 сен — Sputnik. Факты смерти детей и матерей в результате домашних родов бывают в Беларуси не так часто, однако всегда вызывают бурное обсуждение в обществе.

Вечером в четверг 29-летнюю жительницу Березино (Минская область) привезли в реанимацию местной больницы с признаками "недавней родовой деятельности". Через несколько часов она умерла, а в ванной у нее дома правоохранители обнаружили двух погибших новорожденных девочек.

По данному факту Следственный комитет начал доследственную проверку, а в белорусском обществе вновь остро встал вопрос о допустимости родов на дому без сопровождения медиков.

Подобные трагедии случаются в Беларуси не так часто, однако еще в начале сентября вся республика обсуждала приговор жительнице Витебска, у которой после домашних родов погиб ребенок. Женщине присудили полгода исправительной колонии с условием поселения.

Министерство здравоохранения не единожды выступало против домашних родов. По мнению руководства ведомство, домашние роды — это оставление ребенка в опасности.

Уровень младенческой смерти при домашних родах, по данным Минздрава, в три раза выше, чем в целом по республике (статистика по учреждениям здравоохранения). Показатель перинатальный потери и мертворожденных детей в неонатальном периоде при домашних родах выше в семь раз.

Согласны с этим и многие белорусы — в социальных сетях было множество комментариев с указанием на недопустимость так "распоряжаться жизнью ребенка".

Однако часть белорусов выступает за домашние роды: во всяком случае, некоторые призывают давать женщине право самой решать, где и в каких условиях ей рожать. А какое мнение у вас? Оставьте его в комментариях под материалом!

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