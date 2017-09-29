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В Борисове судят фаната, который выбежал на поле "Борисов-Арены"

29.09.2017 17:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 сен – Sputnik. Борисовский районный суд приступил к рассмотрению административных протоколов, которые составила милиция на Александра Венгерского, который выбежал на футбольное поле во время матча Лиги Европы БАТЭ – "Арсенал" на "Борисов-Арене".

В Борисове судят фаната, который выбежал на поле "Борисов-Арены"
© Sputnik / Виктор Толочко
Фотофакт: фанат выбежал на поле во время матча БАТЭ - "Арсенал"

Инцидент произошел 28 сентября: за несколько минут до окончания первого тайма житель Вилейки выбежал с бело-красно-белым флагом на поле, его задержали стюарды. 

Суд рассматривает два административных протокола, которые были составлены на Венгерского в Борисовском РУВД –за мелкое хулиганство и за неповиновение сотрудникам милиции. 

Данные статьи предусматривают наказание от штрафа до 15 суток ареста. 

Доставленный в суд Венгерский заявил журналистам, что поступок объяснил желанием пропагандировать "национальную символику".

 
Теги: Минск
 
 
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На болельщика составлено два административных протокола – за мелкое хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

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