МИНСК, 29 сен – Sputnik. Борисовский районный суд приступил к рассмотрению административных протоколов, которые составила милиция на Александра Венгерского, который выбежал на футбольное поле во время матча Лиги Европы БАТЭ – "Арсенал" на "Борисов-Арене".

Инцидент произошел 28 сентября: за несколько минут до окончания первого тайма житель Вилейки выбежал с бело-красно-белым флагом на поле, его задержали стюарды.

Суд рассматривает два административных протокола, которые были составлены на Венгерского в Борисовском РУВД –за мелкое хулиганство и за неповиновение сотрудникам милиции.

Данные статьи предусматривают наказание от штрафа до 15 суток ареста.

Доставленный в суд Венгерский заявил журналистам, что поступок объяснил желанием пропагандировать "национальную символику".