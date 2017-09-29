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Военные пообещали больше не рвать лягушек и ужей на День ВДВ
29.09.2017 17:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 сен – Sputnik. Представители Вооруженных сил Беларуси отреагировали на жалобу общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны", которая посчитала недопустимым жестокое обращение с животными во время показательных шоу бойцов спецопераций.
© Фото: ВКонтакте / Типичный Брест, Виктор Михайлович
В адрес зоозащитников пришел ответ из министерства обороны за подписью командующего силами специальных операций Вооруженных сил генерал-майора Вадимо Денисенко, рассказали в АПБ.
Поводом для обращения в Минобороны стало представление, которое было показано в День десантника в Бресте. Бойцы 38-й отдельной гвардейской Венской Краснознаменной десантно-штурмовой бригады во время показательных выступлений на глазах у детей рвали руками живых ужей и лягушек.
В своем обращении в Минобороны эксперты АПБ напомнили, что согласно Уголовному кодексу Республики Беларусь жестокое обращение с животными в присутствии малолетних – это преступление. Кроме того, такие выступления подрывают авторитет армии.
Генерал-майор Денисенко, отвечая на письмо АПБ, пообещал зоозащитникам "выработать меры по недопущению в последующем нарушения законодательства об охране и защите животных".
Кроме того, после обращения АПБ в Минприроды сотрудники Брестского областного комитета природных ресурсов при поддержке командования той самой бригады, бойцы которой разрывали ужей, провели учебу по предупреждению таких случаев для полевых командиров из разных областей республики.
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Запрос в военное ведомство направляла общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны", которая рассмотрела в шоу признаки жестокого обращения с животным.
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