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Военные пообещали больше не рвать лягушек и ужей на День ВДВ

29.09.2017 17:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 сен – Sputnik. Представители Вооруженных сил Беларуси отреагировали на жалобу общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны", которая посчитала недопустимым жестокое обращение с животными во время показательных шоу бойцов спецопераций.

Военные пообещали больше не рвать лягушек и ужей на День ВДВ
© Фото: ВКонтакте / Типичный Брест, Виктор Михайлович
АПБ пожалуется в милицию на десантников, рвавших лягушек в Бресте

В адрес зоозащитников пришел ответ из министерства обороны за подписью командующего силами специальных операций Вооруженных сил генерал-майора Вадимо Денисенко, рассказали в АПБ. 

Поводом для обращения в Минобороны стало представление, которое было показано в День десантника в Бресте. Бойцы 38-й отдельной гвардейской Венской Краснознаменной десантно-штурмовой бригады во время показательных выступлений на глазах у детей рвали руками живых ужей и лягушек. 

В своем обращении в Минобороны эксперты АПБ напомнили, что согласно Уголовному кодексу Республики Беларусь жестокое обращение с животными в присутствии малолетних – это преступление. Кроме того, такие выступления подрывают авторитет армии. 

Генерал-майор Денисенко, отвечая на письмо АПБ, пообещал зоозащитникам "выработать меры по недопущению в последующем нарушения законодательства об охране и защите животных".

Кроме того, после обращения АПБ в Минприроды сотрудники Брестского областного комитета природных ресурсов при поддержке командования той самой бригады, бойцы которой разрывали ужей, провели учебу по предупреждению таких случаев для полевых командиров из разных областей республики.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Запрос в военное ведомство направляла общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны", которая рассмотрела в шоу признаки жестокого обращения с животным.

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