В суде продолжают рабирать Минска">дело Николая Петрамовича — бывшего замглавы Партизанского района Минска. По данным обвинения, путем обмана он получил от знакомых около 500 тысяч долларов. Не дождавшись назад своих сумм, потерпевшие рассказали о случившемся в соцсетях. На первых заседаниях говорили тоже в основном они. Обвиняемый сослался на «тяжелое эмоциональное состояние», сказал, что выступит позже.



Николай Петрамович — бывший замглавы администрации Партизанского района и депутат Мингорсовета от Коммунистической партии. 39 лет, женат, двое детей. Для коллег Петрамовича случившееся стало полной неожиданностью, потому что, говорили они, он был «нормальным работником». Фото: Катерина Борисевич, TUT.BY

Напомним, по данным обвинения, с 2008-го по 2016 год Николай Петрамович обманул более 30 человек. Деньги брал у знакомых, предлогов было несколько: одних обещал подвинуть в очереди на квартиру, другим — пригнать машину. Суммы получал, но возвращать не торопился. Бывшего чиновника обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч. 4 ст. 209 «Мошенничество в особо крупном размере» и ч. 1, ч. 2 ст. 431 «Подстрекательство к даче взятки». Ему грозит до 10 лет с конфискацией имущества.

В пятницу, дослушав всех пострадавших, Николай Петрамович готов дать показания. Не спеша он рассказывает, что в 2001 году пришел на завод Интергал. Начинал слесарем, позже, получив образование, попал в отдел кадров. В 2008-м его возглавил, а в 2014-м стал заместителем главы администрации Партизанского района Минска.

Параллельно с основной работой, брался за разные подработки, а с 2007-го сконцентрировался на автомобилях. Машины пригоняли из Европы и продавали в Беларуси. С одного авто, говорит обвиняемый, можно было заработать 1−3 тысяч долларов.

— На тот момент у меня было 20−40 тысяч долларов, которые я накопил, — объясняет Петрамович. — К тому же были дешевые кредиты: я брал, переводил в доллары и пускал в дело. Но этих денег не хватало. Я мог купить одну, две, три машины, а 5−10 это уже другие суммы.

Эти суммы Петрамович и решил одалживать у знакомых: брал и отдавал с процентами. Проценты, к слову, были неплохие — 10−15. Устанавливались, «как договорятся».

На таких условиях бывший чиновник работал «где-то до 2012 года». Потом грянул кризис, появились проблемы с растаможкой, и дело стало приносить больше хлопот, чем выгоды.

«Из всех вменяемых мне денег — миллион белорусских рублей я выплатил…»

Часть людей, у которых Николай Петрамович занимал деньги, были сотрудниками Интеграла. Одалживая, говорит, он не скрывал — берет под дело с машинами. Расписки чаще всего никто не писал. При этом проценты, утверждает обвиняемый, которые он успевал вернуть кредиторам, иногда в разы покрывали суммы долга. Для примера, в 2010 году от одного из коллег он получил 4000 долларов под 15 процентов.



Фото: Катерина Борисевич, TUT.BY

По словам коллеги, которые приводит судья, Петрамович ничего не заплатил ему сверх, и вернул лишь 3000 долларов. Еще тысячу пострадавший просит взыскать.

Сам Петрамович описывает эту ситуацию по-другому:

— С 2010 по 2014 я отдал ему примерно 15 тысяч долларов, — озвучивает обвиняемый сумму уплаченных процентов.

При этом, уточняет, что основной долг — 4000 долларов, он также погасил, случилось это с 2015 по 2016 год.

— В общей сумме я отдал ему не менее 19 тысяч долларов, — сказал Петрамович.

— Зачем было платить такие проценты? — уточняет судья.

— Наша договоренность позволяла мне зарабатывать и платить ему такие проценты, — объясняет бывший чиновник. — После того, как возможности поменялись, он (коллега — прим. TUT.BY) не перестал требовать от меня проценты. Я испугался, что не могу отдать эти деньги. И стал брать в долг у других.

По словам Петрамовича, в какой-то момент он оказался в ситуации, когда чтобы отдать одним, приходилось занять у других. Суммы становились больше. Он не мог выплатить основной долг, возвращал проценты. Ситуация усложнялась. Люди, говорит обвиняемый, требовали, некоторые даже угрожали.

— Я кровь из носу искал деньги и под любым предлогом их привозил, — переходит на эмоции бывший замглавы Партизанского района Минска. — Я знаю, что сегодня из всех вменяемых мне денег — миллион белорусских рублей я выплатил… Весь этот миллион и остался у людей. Только Ш., дав мне за весь период 25 тысяч долларов, получила более 70−80 тысяч долларов (расписка о том, что Петрамович не вернул Ш. основной долг у нее осталась — прим. TUT.BY). Но у нее есть чувства, что она эти деньги заработала. Я не спорю, я ее обманул, и это мой крест на всю оставшуюся жизнь.

— А в чем обман? — уточнила судья.

— В том, что я, когда брал деньги, говорил, что они пойдут в бизнес. Хотя с 2012—2014 года я уже не вкладывал ни в какой бизнес, я просто развозил деньги (отдавал долги — прим. TUT.BY). У меня в машине могло быть 20−30 тысяч долларов, и я все до копейки я развозил людям, которые у меня их требовали. Я возвращал и только тогда чувствовал себя спокойно. А на завтра с меня снова требовали проценты. Я знал, что я не погасил основной долг, я не мог его отдать и снова искал деньги на проценты. Где-то в 2016 году стал понимать, что с некоторыми людьми уже не рассчитаюсь никогда.

По словам Петрамовича, из 36 пострадавших около двадцати он вернул то, что взял.

— Уже присудит мне суд эти иски или нет, другой вопрос, я не буду этого отрицать.

«Разговор о жилье и строительстве мог идти в рамках общих бесед»

По данным обвинения, у некоторых из пострадавших Петрамович брал деньги и обещал продвинуть их в очереди на жилье. Рассказывал, что у него есть связи «с компетентными и должностными лицами» в Мингорисполкоме, и за определенную сумму он может решить этот вопрос. С данным обвинением бывший чиновник не согласен. Говорит, у него не было полномочий, чтобы помогать с квартирными вопросами. И еще раз уточняет, что деньги брал на дело с автомобилями.





— Вы знали, что Г. (один из пострадавших — прим. TUT.BY) нуждается в улучшении жилищных условий? — уточнила судья.

— Мы все на тот момент проживали в общежитии, поэтому то, что мы нуждались в улучшении, знал каждый. Разговор о жилье и строительстве мог идти в рамках наших общих бесед, — поясняет Николай Петрамович.

— Отрицаете подстрекательство в даче взятки? — продолжила судья.

— Его не было. Более того, деньги (2,5 тысячи евро — прим. TUT.BY) я Г. вернул, — отвечает обвиняемый. — И никаких вопросов в 2012—2013 году не было. Он появился только в 2014 году и совсем с другим вопросом. Я его отправил восвояси, и больше его не было. Звонки, о которых он говорит… Я мог снять трубку, ответить, что я на совещании. При этом я всегда был на виду, на работе. Никуда не скрывался.

— Почему тогда Г. вас оговаривает?

— Скорее всего из-за того, что я не выплатил проценты. […] Информацию по жилью я оставлю без комментариев. Потому что для меня это не понятно. Я вернул без процентов, но буквально в течение полугода.