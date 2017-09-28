В Витебске мужчина получил сутки за публикацию в соцсети картинки с нацистской символикой

Суд Железнодорожного района Витебска рассмотрел дело по статье 17.10 КоАП (Пропаганда и (или) публичное демонстрирование, изготовление и (или) распространение нацистской символики или атрибутики). Фигурант дела — 32-летний мужчина, который на своей странице в соцсети разместил фотографии с изображением нацистской символики. Приговор — 7 суток ареста. Судья Елена Цыганкова отметила, что подобный случай — первый в ее практике, пишет газета «Витьбичи».

Ночью 22 июня с мобильного телефона мужчина разместил на своей странице «ВКонтакте» три фотографии с нацистскими знаками и крестами. Они были доступны для просмотра и использования другими пользователями соцсети.

На вопрос, почему изображения появились именно в день начала Великой Отечественной войны, мужчина ответил, что «на дату не обратил внимания, просто не спалось».

Свою вину на суде мужчина признал. В марте нынешнего года он уже привлекался к административной ответственности по этой же статье. В тот раз мужчину признали виновным в публичной демонстрации нацистской символики и оштрафовали. Тогда мужчина находился на «химии». Когда он ходил без майки,многие заметили на его руках и плечах татуировки с изображением нацистских знаков и крестов. Мужчина объяснил, что нанес на тело эти рисунки 15 лет назад. Признался, что хотел их свести, чтобы не видела подрастающая дочь. По его словам, подобной символикой увлекся, когда стал фанатом одного известного футбольного клуба.