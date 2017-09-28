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В Витебске осудили молодого человека, распространявшего порно в интернете
29.09.2017 18:03 — Новости Общества | Tut.by
Житель Витебска осужден на 2 года лишения свободы с отсрочкой наказания за распространение порнографии в интернете, сообщила помощник прокурора города Ирина Науменко.
25-летний житель областного центра разместил и хранил на своей странице в одной из социальных сетей несколько порнографических видеофильмов и изображения такого же характера. При этом доступ к этим материалам он никак не ограничил (их мог посмотреть любой пользователь).
Суд Октябрьского района Витебска рассматривал уголовное дело в закрытом заседании.
Мужчина признан виновным в хранении с целью распространения, распространении порнографических видеофильмов и изображений в интернете. На основании ч. 2 ст. 343 УК Беларуси ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.
При этом к мужчине применены положения ст. 78 УК Беларуси (осуждение с условным неприменением наказания): наказание не будет приведено в исполнение, если в течение испытательного срока (в данном случае — год) осужденный не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности (60 часов общественно-полезных работ).
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25-летний житель областного центра разместил и хранил на своей странице в одной из социальных сетей несколько порнографических видеофильмов и изображения такого...
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